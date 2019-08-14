Volkan Babacan Beşiktaş'a! Muhammet Başakşehir'e...

Beşiktaş, milli kaleci Volkan Babacan ile anlaştı. Başakşehir, Bursaspor’dan Muhammet Şengezer’i alırsa Volkan Babacan’ın da Beşiktaş’a gidişine onay verecek.

14 Ağustos 2019, Çarşamba 10:56
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Volkan Babacan Beşiktaş'a! Muhammet Başakşehir'e...

Karius'un gelecek sezon takımdan ayrılma ihtimalini göz önüne alan Beşiktaş, alternatifini belirledi: Başakşehir’den Volkan Babacan...

Milli kaleciyle anlaşan Beşiktaş, Başakşehir’i bekliyor. Turuncu lacivertliler, Bursa’dan kaleci Muhammet Şengezer’i renklerine bağladığı anda Babacan’ın gidişine onay verecek.

Bursa, Muhammet için 9 milyon lira istiyor. Başakşehir ise 6 milyon lira öneriyor. İki kulübün anlaşması bekleniyor. Beşiktaş, Volkan için 500 bin Euro bonservis ödeyecek. Karius sakat olduğu için siyah beyazlı yönetim Volkan Babacan’ı cumartesi günkü Sivas maçına yetiştirmeye çalışıyor.

Buna karşın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise Volkan ile ilgili “Bir gelişme yok” dedi.

Kaynak: Hürriyet

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