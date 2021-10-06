FANATİK BUSİNESS SUMMİT 2021'in organizasyonunda ana sponsorluğu Vestel üstlendi. Spora yaptığı yatırımla dikkat çeken, özellikle Türk Voleybolu'na önemli katkı sunan Vestel'in Ticaret AŞ Yurt İçi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Ergün Güler de konuklar arasındaydı. Ergün Güler, spora yatırımı sosyal sorumluluk projesinden çok bir yatırım olarak gördüklerini belirtti.

'Sosyal sorumluluk ayrılmaz parçası'

Ergün Güler şunları söyledi:

"Bizim bakış açımız sosyal sorumluluk projesinden ziyade, bir yatırım. Sosyal sorumluluk bunun ayrılmaz parçası ama asli unsuru değil. Siz bir marka olarak iletişim faaliyetlerinde bulunduğunuz zaman yatırım yapıyorsunuz. 1-2 haftalık bir iletişimden sonra hedef kitleye soruyorsunuz, aklınızda ne kaldı? Yüzde 5’i belki hatırlıyor. Ama spora yatırım yaptığınız zaman, spor organizasyonu devam ettiği sürece isminiz orada yaşıyor, herkesin aklında yer ediniyor."

'İnanıyoruz, paydaşlarla ilerliyoruz'

FANATİK BUSİNESS SUMMİT 2021'in konukları arasında Voleybol Federasyonu başkanlığını 5 yıldır başarıyla sürdüren Mehmet Akif Üstündağ da vardı. Üstündağ başarıya giden yolun paylaşmaktan geçtiğini ifade etti, paydaşlarla paylaşmanın öncelikleri olduğunu söyledi. Dünyasını spor üzerine kurduğunu belirten Başkan Üstündağ, "Milli takımda 6 ay antrenörlük yaptım, sonrasında yöneticilik yaptım. Ben dünyasını spor üzerine kurmuş birisiyim. Malatyaspor’da, Türk Telekom’da görev yaptım. Birçok branşta görev aldım. Yüzme ve güreş federasyonlarında da görev yaptım" dedi.

'Dünyanın en iyi ligine sahibiz'

Voleybolu samimiyetle yönettiklerini belirten Başkan Üstündağ, " Biz voleybolda ne yapıyoruz? İnanıyoruz. Paydaşlarla ilerlemeye önem veriyoruz. Samimi olmak önceliğimiz olacak, paydaşlarla paylaşmak önceliğimiz olacak. Biz voleybolda bunu yapıyoruz. Kulüplerle aramız çok iyi. Kulüplerle federasyon arasındaki ilişki muazzam şekilde ilerliyor. Bugün dünyanın en iyi ligine sahibiz. Bugün dünya sıralamasında Milli Takım düzeyinde 4’üncü sıradayız. Avrupa kıtasından ilk 4’te yer alan tek takımız. Bunlar tesadüf değil" diyerek sözlerini tamamladı.

'Hem ülkemizi hem de Türk kadınını temsil ediyoruz'

Eda Erdem Dündar... Filenin Sultanları'nın kaptanı. 34 yaşındaki sporcu, kaptanı olduğu Fenerbahçe OPET'te aktif spor yaşantısına devam ediyor. Milli maçlardaki enerjisi, hırsı ve kendisiyle özdeşleşen mimikleriyle Eda Erdem Dündar, Türkiye'de voleybolu sevdiren kişilerden biri olmayı başardı. FANATİK BUSİNESS SUMMİT 2021'in konukları arasında Eda Erdem Dündar da vardı. Parkede hem Türkiye'yi hem de Türk kadınını göstermek için mücadele ettiklerini kaydeden Eda Erdem Dündar, "Biz hem ülkemizi hem de Türk kadınını göstermek için mücadele ediyoruz. Bunun yanında iltifatlar aldığımız zaman çok daha fazla mutlu oluyoruz" dedi.

'Nasıl ayağa kalktığın önemli'

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde favori gösterildiğimiz Güney Kore maçını 3-2 kaybedip madalya umudunu yitirdiğimiz maçla ilgili de konuşan kaptan Eda, "Güney Kore maçı hepimiz için büyük bir hayal kırıklığıydı. İyi geldik, kurada Güney Kore çıktığı için de sevindik. O gün Kore bizden daha iyiydi. Spor böyle bir şey. Biz kesinlikle kazanırız, cepte diye düşünmedik ama genel algı öyleydi. Biz de büyük bir özgüvenle sahaya çıktık ama genç bir takımız. Biz o gün stresi iyi yönetemedik. Tie-break çok kötü geçti. İyi bir takım, iyi oyuncuların, o yenilgiden, o çöküşten nasıl ayağa kalktığı önemli olan. Avrupa Şampiyonası o kötü anıları silmek için güzel bir kaçış oldu bize" değerlendirmesinde bulundu.