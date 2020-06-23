Voleybolda takvim çalışması sürüyor

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2020-2021 sezonuyla ilgili statü ve takvim çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yeni sezonda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi’nin 16 takımla oynanacağını hatırlatan Başkan Üstündağ, “Takım sayısının artması nedeniyle statüde değişiklik yapmamız gerekiyor. Bu doğrultuda da statü çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl bir yol izleyeceğimizi önümüzdeki birkaç gün içerisinde belirleyeceğiz. Voleybol camiasının mutlu olacağı, güzel bir süreç yürüteceğimize inanıyorum. Gerek kupa gerekse lig hakkında çalışmalarımızı en kısa zamanda camiamızla paylaşacağız” dedi.