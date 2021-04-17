Voleybolda şampiyon Vakıfbank

Sarı-Siyahlı takım final serisinin 3. maçı öncesinde Fenerbahçe Opet'in takımdaki Kovid-19 vakaları nedeniyle maça çıkmamasıyla 3 galibiyet alanın şampiyonluğu ilan edeceği seride durumu 3-0'a getirdi.

35 yılda 31. kupa

Üst üste üçüncü, toplamda ise 12. şampiyonluğunu elde eden Vakıfbank ayrıca, son iki sezonda Sultanlar Ligi’nde oynadığı 56 maçın 54’ünden galibiyetle ayrılırken 35 yıllık tarihindeki 31. kupasını kazandı. VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti, "Ligde, iki yılda sadece birer maç kaybettik. Böylesine zorlu bir ligde gösterdiğimiz bu performans gurur verici" dedi.

Finalin en iyileri

En iyi pasör: Ognjenovic (Vakıfbank)

En iyi smaçör: Bartsch-Hackley (Vakıfbank)

En iyi orta: Eda Erdem Dündar (F.Bahçe)

En iyi p.çaprazı: Vargaz (F.Bahçe)

En iyi libero: Ayça Aykaç (Vakıfbank)

MVP: Haak (Vakıfbank)

Misli.com özel Ödülü: Zehra Güneş (Vakıfbank)