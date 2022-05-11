Voleybolda bir sezon daha bitti

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonu geride kaldı. Geçen yılın şampiyonu Ziraat Bankkart yine unvanını zorlu rakiplerini saf dışı bırakarak korumayı başardı. Efeler Ligi'nde normal sezon lig etabındaki sıralama ile Play-Off etabı sonrası büyük değişikliler yaşandı. Normal sezonu 26 maçta 24 galibiyet lider tamamlayan Halkbank ile 3. sırada yer alan Ziraat Bankkart finalde karşı karşıya geldi. Yarı finalde lig 2.'si Fenerbahçe 'yi eleyen son şampiyon Ziraat Bankkart, finalde de şampiyonluk favorisi Halkbank'ı 3-0'lık seriyle geçerek tarihinde 2. kez lig kupasını müzesine taşıdı. Play-Off etabı sonrası Ziraat zirvede yer alırken Halkbank 2.sıraya yerleşti. İki takımımız Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti. Fenerbahçe ise 3.'‘lüğe geriledi ve Arkas'la birlikte CEV Cup bileti aldı.

Cizre'den büyük başarı

İlk 8 arasındaki oynanan Play-Off etabında en büyük sıçramayı ise Şırnak temsilcisi Cizre Belediyesi yaptı. Normal sezonu 8. bitiren Cizre, 5.-8.'lik etabında Spor Toto'yu geride bırakarak Play-Off maçları sonrası 6. sıraya çıkarak Avrupa Kupaları'nda mücadele etme şansı yakaladı. Cizre, Balkan Kupası'nı kazanırsa gelecek sezon Challenge Kupası'nda ülkemizi temsil edecek.

Eczacıbaşı Şampiyonlar Ligi'nde

Sultanlar Ligi'nde de Avrupa Kupaları'na gidecek takımlar kesinleşti. Avrupa CEV Kupası'nda bu sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Eczacıbaşı, normal sezonu 2. bitirip ligde finale kalamasa da 3. sıradan Devler Ligi'ne gitmeyi başardı. CEV Kupası hakkını ise 4. sıradaki THY aldı. Galatasaray Challenge Cup bileti alırken PTTSpor da Play-Off sonrası 6. sırada yerini korudu ve Balkan Kupası'nda şampiyonluk yaşaması durumunda Challenge Cup'ta gitme şansını sürdürdü. Fenerbahçe ve Vakıfbank'ın karşı karşıya geldiği ve durumun 2-2 olduğu final serisisinde sonuç ne olursa olsun, iki takım gelecek sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek.