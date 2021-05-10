Avrupa Kupaları'nda sezon, son olarak CEV Şampiyonlar ligi Süper Finalleri'yle tamamlandı. 2020-2021 sezonunda Türkiye'nin 12 takımla mücadele ettiği avrupa Kupaları'ndan 4 final, 1 şampiyonluk ve 3 ikincilikle döndük. Kulüpler bazındaki en büyük kupa olan; Şampiyonlar ligi'nde kadınlarda Fenerbahçe, Vakıfbank ve Eczacıbaşı yine ülkemizi temsil etti. Fenerbahçe ile Eczacıbaşı çeyrek finalde elenirken Vakıfbank tarihinde 9. kez finale kalma başarısı gösterdi. Avrupa'da kapanışı da Sarı-Siyahlılar yaptı. Süper Final'de İtalyan ekibi Imoco'yla karşılaşan temsilcimiz güçlü rakibi karşısında 2-1'lik üstünlük sağlasa da bunu koruyamadı ve tie-breake giden maçı 3-2 kaybetti. Vakıfbank bu sonuçla 5. şampiyonluk hedefini gerçekleştiremedi. Erkeklerde ise arkas ile Fenerbahçe gruptan çıkamadan erken veda yaptı.

Galatasaray final oynadı

Avrupa CEV Kupası'nda ise en iyi derecemiz galatasaray Kadın Takımı'yla geldi... Finale kalma başarısı gösteren Sarı-Kırmızılılar, İtalyan ekibi monza'yla karşılaştı. İki maç üzerinden oynanan finalde aslan deplasmanda 3-0 kaybetti, İstanbul'da oynan rövanş için ise mucize aradı. ancak olmadı, galatasaray güçlü rakibine yine set vermeden kaybetti. Bu sonucun ardından galatasaray, 2011 12 ve 201516 sezonlarının ardından tarihinde 3. kez CEV Kupası ’nda ikincilik elde etti. Erkeklerde ise galatasaray ve Spor Toto 8'li Final'e kadar yükselmeyi başardı.

Tek şampiyonluk Yeşilyurt'tan

Avrupa Challenge Kupası'nda ise Türk ekipleri adeta şov yaptı. Kadınlarda yeşilyurt gururumuz oldu. 21 yaş ortalamasına sahip yeşilyurt yarı finalde bir diğer Türk ekibi Türk Hava yolları'nı eleyerek adını finale yazdırdı. Finalde de rumen rakibi alban Blaj'ı deplasmanda ve rövanşta da set vermeden yenerek, avrupa Kupaları'nda bu sezonki tek şampiyonluğu getiren takım oldu. Kulüp tarihinde ilk avrupa şampiyonluğuna uzanan yeşilyurt ayrıca, avrupa Kadınlar Voleybolu'ndaki 14. kupasını kazandı.

Ziraat Bankkart da 2.'likte kaldı

Erkekler Challenge Kupası'nda ise Halkbank ve Ziraat Bankkart sahnedeydi. Halkbank yarı finalde şampiyon olan İtalyan ekibi milano'yla yenilerek kupaya veda etti. Ziraat Bankkart ise finale çıkma başarısı gösterdi. Ziraat, milano'ya oynadığı ilk maçı 2-0 öndeyken 3-2 verdi. ankara'daki rövanşta ise 2-1 üstünlük sağlasa da maçı 3-2 kaybetti. Bu sonuçla Ziraat Bankkart 2.'likle yetindi.