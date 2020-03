Voleybolcu kral jahovic

Göztepe, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve son olarak Antalyaspor... Gittiği her takımı uçuran, bu sezona da Adis Jahovic, ‘FANATİK evden eve röportajlar’ serimizin bugünkü konuğu... Başarılı oyuncuyla Corona virüsünün tehditi altında geçen günleri de konuştuk Türkiye kariyerinin merak edilen kısımlarını da... En çok gol atmayı özlemiş elbette. Söz Adis Jahovic’te...

‘Başkanımızın imkanlarıyla...’

“Karantina’dayız. Başkanımızın oteli Regnum’da izole bir şekilde yaşıyoruz bu süreçte. Her şey güzel aslında ama futbolsuz kalmak belli bir süreden sonra sıkıcı gelmeye başlıyor insana doğal olarak. O yüzden yavaş yavaş sıkılmaya başladığımı söyleyebilirim.”

‘Kendimi hazır tutmak zorundayım’

“Her gün çalışıyorum. Zaten kulübümüzün video toplantıları var. Bu sayede fitness çalışmalarımızı yapıyoruz. Zaten bütün gün plajdayım. Her sabah koşuyorum. Ligin ne zaman başlayacağını bilemiyoruz, bu yüzden kendimizi hazır tutmak zorundayız.”

‘Kilo almadım hatta verdim’

“İnsan vakti boş olduğunda sadece ne yiyeceğini düşünüyor. Ama ben bu konuda çok dikkat ediyorum. Kilo almadım, aksine kilo verdim. Günde en az 3-4 saat voleybol oynuyorum. Bunun yanında tenis ve basketbol da var. Yani aslında futbol dışında tüm sporlarımı yapıyorum bu süreçte.”

Yabancılar sabretmeli en güvenli yer burası’

“Yabancı oyuncular için zor olduğu konuşuluyor. Elbette sadece yabancıları değil bütün insanlığı tehdit eden bir durumla karşı karşıyayız. Benim şansım, ailem ve sevdiklerim yanımda. Benim için daha kolay. Ama ailesi yanında olmayanlar için zor bir ortam. Hem ailelerini merak ediyorlar hem de hiçbir yere çıkmadan tek başlarına süreci takip ediyorlar. Böyle düşününce kolay olmadığını anlayabilirsiniz. Türkiye’yi çok seviyorum, burası en güvenli yerlerden biri. O yüzden sabredip atlatacağız bugünleri.”

‘Lig Mayıs’tan önce başlamaz’

“Ligin ne zaman başlayacağını kestirmek güç. Çünkü vaka sayısı artıyor. Sıcaklar gelince daha azalacağı konuşuluyor. Bana kalsa hafta sonu başlayalım. Hepimiz özledik futbolu. Ancak şu anda böyle bir şey mümkün görünmüyor. Açıkçası mayıs ayından önce başlayabileceğini de düşünmüyorum."

‘En çok gol atmayı özledim'

“Gol atmayı çok özledim, kazanmayı, topa vurmayı... Bu durumda yapabilecek çok fazla bir şeyimiz yok. Yine de burada mümkün olduğunca şut idmanları da yapmaya çalışıyorum. Ancak yaptığınız hiçbir şey takım halinde çıktığınız bir maçta hissettiğiniz duyguların ötesine geçmiyor.”

‘Antalyaspor’un planlaması çok iyi’

“Antalyaspor devre arasında iyi bir transfer hamlesi yaptı. Poldi, Sinan, Veysel, Kudryashov, ben... İyi bir ekip olduk. İkinci yarıda da iyi işler yapıyoruz. Ben inanıyorum ki lig başladıktan sonra bu başarılı performansımız devam edecek ve takım olarak Antalyaspor’un ligi en iyi yerde bitirmesini sağlayacağız.”

‘Konya ve Malatya’dan ayrıldıktan sonra’

“Konyaspor ve Yeni Malatyaspor ben ayrıldıktan sonra sıkıntı içerisindeler. Elbette ben Ronaldo ya da Messi değilim. Bir futbolcu her şeyi değiştiremez. Benden dolayı diyemem tabii ki. Bu ligi iyi biliyorum ve oynadığım her takıma maksimum katkı verdim hep. Şu anda her iki takımda da gol yollarında problem gözükebilir ve insanlar bunu bana bağlayabilir. Malatya’da Sergen hoca, Guilherme ve tüm takım güzel bir birliktelik vardı, bu bozulduktan sonra takım da bozuldu. Kimsenin sıkıntı yaşamasını istemem. Oynadığım her takıma moral olarak da katkı verdim, takımın mental gücüne de önem veriyorum. Bu benim karakterimde var ve kanımda dolaşan bu enerji bana kariyerim boyunca katkı verdi.”

‘Tamer Tuna’ya kızgındım ama...’

Konya'ya gittiğim zaman Tamer hocaya kızgındım. ‘Adis’i arar mısınız?’ dediklerinde, ‘Ararız ama telefonla’ demişti. Onun yaptığı yorumların daha farklı daha profesyonel olmasını isterdim. ‘Teşekkür ederim Göztepe için yaptıklarına’ demesini beklerdim. Yani Tamer Tuna hakkında iyi düşünmüyordum. Antalya'ya geldiğimde onunla görüştüm. Ve daha sonra o konuda fikrimi değiştirdim. Tamer Hoca değildi Göztepe'den ayrılma sebebim. Bazı olaylar oldu. Futbolda olur böyle şeyler. Göztepe o zaman çok az para veriyordu bana. Herkes benden iki kat fazla kazanıyordu. Yeni sözleşmede teklif edilen yine düşüktü diğer herkesten. O yüzden Göztepe'den ayrıldım. Tamer hoca ile şimdi çok iyiyiz, Antalya'da çalışıyoruz. Karşılıklı güveniyoruz birbirimize. Oyun sistemi iyi ve beğeniyorum. Tekrar birlikte olduğumuz için mutluyum.

Ömer Necati Albayrak