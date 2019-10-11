Voleybol Sultanlar Ligi'nde sezon başlıyor!

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde yeni sezon heyecanı, bugün oynanacak Karayolları - Beşiktaş mücadelesi ile başlıyor.

11 Ekim 2019, Cuma 06:01
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Voleybol Sultanlar Ligi'nde sezon başlıyor!

Kadınlar voleybol liginde 36. sezon, Karayolları ile Beşiktaş arasında bugün yapılacak maçla başlayacak.

‘Vestel Venus Sultanlar Ligi’ adıyla oynanmaya devam edecek deplasmanlı ligde şampiyonluk rekoru Eczacıbaşı’nda bulunuyor. Turuncu-Beyazlılar, lig tarihinde 16 şampiyonlukla en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu. Eczacıbaşı’nın deplasmanlı lig öncesinde de üst üste 12 şampiyonluğu bulunuyor.

Ligin en çok şampiyonluk kazanan takımı Eczacıbaşı Vitra, sezona Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak başladı.

Fenerbahçe, ligde 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Türk sporunun ‘Üç büyükleri’nden Galatasaray ve Beşiktaş ise deplasmanlı ligde henüz şampiyonluk sevinci yaşayamadı.


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