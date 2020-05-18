Voleybol sil baştan!

2020 sezonu tüm dünyaya kâbusu yaşattı!.. Küresel salgın; koronavirüs, Aralık ayından itibaren etkisini gösterirken Mart ayında neredeyse her yeri etkisi altına aldı. Ve tüm sektörleri, spor da dahil durma noktasına getirdi... Sadece durdurmakla kalmadı uluslararası şampiyonaların ve ulusal liglerin takvimlerini alt-üst etti.

Tek gerçek; insan sağlığı

Salgının belirsizliği, kulüplerin, yöneticilerin ve sporuların ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kalması, nasıl bir yol izleyecekleri yönünde kafaları karıştırdı. Çünkü yapılan yatırımlar bir tarafa, takımların ve sporcuların emekleri maalesef salgın nedeniyle kül oldu. Sporcuların çalışma ortamının kısıtlanması da cabasıydı. Tabii 2020’yle birlikte maaşlarını alamayan oyuncuların sıkıntıları gibi olumsuz tablolar da unutuldu!. Ancak her şeyin önüne geçen tek bir gerçek vardı; O da insan sağlığıydı. Bu nedenle voleybolda da iptal kararına gidildi.

THY ve Eczacı transfere hızlı girdi

23 Nisan’da Avrupa Konfederasyonu tüm kupaları iptal ettiğini açıkladı. Türkiye Voleybol Federasyonu da 11 Mayıs’ta ligleri şampiyon ilan etmeden tescil etti. Ve 2020 sezonu sanki hiç yaşanmamış gibi üzerine bir çizgi çekildi... Tüm takımlar yeni sezon 2021’e hazırlanmak için hemen kolları sıvadı, transfer çalışmalarına başladı. Özellikle de transfer atağında Eczacıbaşı ve THY ön plana çıktı. Turuncu- Beyazlılar kadrosunu komple değiştirirken, THY, Ebrar ve Polen gibi iki önemli isimle pasör çaprazı bölgesini güçlendirdi. Erkeklerde de Halkbank, Spor Toto ve Ziraat Bankası hızlı davranan kulüpler oldu. Düşmenin kaldırıldığı 2020’de 1. Lig’den çıkma şansı yakalayan 8 takım (Kale 1957, Sarıyer Bld., İlbank, Kuzeyboru, Solhan Spor, Haliliye Bld., TFL Altekma, Afyon Yüntaş) ise yeni sezon öncesi Süper Lig heyecanı yaşıyor.

Milli Takım’da son durum!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, normal şartlarda, şu anda toplanmış ve 19 Mayıs’ta başlaması planlanan ancak iptal edilen Milletler Ligi’ne katılarak sıkı bir hazırlık dönemine girmişti. Ancak başta olimpiyatlar olmak üzere birçok organizasyon ertelendi ya da iptal edildi. Bu süreçte oyuncular bireysel çalışmalarını sürdürürken takım halinde henüz biraraya gelemedi. Antrenör Guidetti video konferanslarla teknik ekibiyle görüşmelerini sürdürürken, yeni bir sezonun başlayacağı ve sıkışık bir takvimin oluşacağı 2021 için, federasyon ligi erken başlatarak Milli Takım’ın erken toplanmasını sağlayacak bir planlama üzerinde çalışıyor. Bu arada Milli Takımlar düzeyindeki Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Gümüş Ligi organizasyonları da iptal edilmişti.

2020-2021 TRANSFER DOSYASI

SULTANLAR LİGİ

AYDIN BŞB.

Kalan Oyuncu: Meryem Boz, Hande Korkut, Maret Balkestein-Grothues (Hollanda),

Gelen Oyuncu: Janset Cemre Erkul, Anthi Vasilantonaki (Yunanistan)

ECZACIBAŞI

Kalan Oyuncu: Merve Atlıer (Kiralıktı)

Gelen Oyuncu: Elif Şahin, Fatma Yıldırım, Sladjana Mirkovic (Sırbistan), Jordan Thompson, Chiaka Ogbogu (ABD)

GALATASARAY

Gelen Oyuncu: Hazal Selin Arifoğlu, Ergül Eroğlu

KALE 1957 (Yeni Kulüp)

Yeni Antrenör: Umut Uysal

KUZEYBORU

(Yeni Ekip) Kalan Oyuncu: Gizem Öcal, Merve Çepni, Matea İkic (Hırvatistan, Dajana Boskovic (Sırbistan)

Gelen Oyuncu: Arelya Karasoy, Hümay Topaloğlu, Sabriye Dikmen, Annie Mitchem (ABD)

NİLÜFER BLD.

Yeni Antrenör: Dehri Can Dehrioğlu

Kalan Oyuncu: Aslı Tecimer, Buse Kayacan, Helene Rousseaux (Belçika), Sherridan Atkinson (ABD)

Gelen Oyuncu: Emily Maglio (Kanada)

PTTSPOR

Eski Antrenör: Mehmet Bedestenlioğlu

Gelen Oyuncu: Cansu Aydınoğulları, E.Nikolova Dimitrova, H.Ruseva Vuchkova (Bulgaristan), Su Zent, Ceyda Aktaş

SARIYER BLD. (Yeni Ekip)

Kalan Oyuncu: Gizem Mısra Aşçı, Çağla Erdem, Ecenur Aksoy, Gizem Düzeltir, Sinem Bayazıt, Miniriye Turan, Nikalina Bashnakova (Azerbaycan)

THY

Kalan Oyuncu: Şeyma Ercan, Berin Yıldırım, Madison Kingdon Rishel (ABD)

Gelen Oyuncu: Polen Ünver, Ebrar Karakurt, Aslı Kalaç, Merve Dalberen Aslan, Lauren Carlini (ABD), Daly Santana (Porto Riko)

VAKIFBANK

Kalan Oyuncu: Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Maja Ognjenovic, Milena Rasic (Sırbistan), Michelle Bartsch Hackley (ABD), Gabriela Guimaraes (Brezilya)

YEŞİLYURT

Yeni Antrenör: Kamil Söz

EFELER LİGİ

ARKASSPOR

Kalan Oyuncu: Jay Blankenau (Kanada)

Gelen Oyuncu: Rafael Rodrigues de Araujo (Brezilya)

BURSASPOR

Kalan Oyuncu: Allison Melo (Brezilya)

GALATASARAY

Kalan Oyuncu: Selçuk Keskin, Onurcan Çakır

HALKBANK

Gelen Oyuncu: Alexander Berger (Avusturya), Fernando Hernandez Ramos (Küba)

İSTANBUL BŞB.

Kalan Oyuncu: Özkan Hayırlı

SPOR TOTO

Kalan Oyuncu: Kadir Cin, Murat Tokgöz, Leonardo Nascimento (Brezilya), Nicolas Bruno (Arjantin) Gelen Oyuncu: Wallance Leoandro de Souzo (Brezilya), İbrahim Emet

ZİRAAT BANKASI

Kalan Oyuncu: Muhammet Ertuğrul, Thiago Gelinski (İtalya)

Gelen Oyuncu: Arslan Ekşi, Wouter Ter Maat (Hollanda)