İSTANBUL, (DHA)- FIVB Voleybol Milletler Ligi finallerinde ev sahibi Çin'i 3-1 yenen ABD, finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde ev sahibi ile ABD karşı karşıya geldi. ABD, mücadeleden 25-11, 15-25, 25-17 ve 25-20'lik setlerle 3-1 üstün ayrıldı. Finale çıkan ABD, günün ilk maçında Türkiye'yi 3-0 mağlup eden Brezilya ile yarın saat 14.30'da şampiyonluk için kozlarını paylaşacak.
Finallere Avrupa Kıtası'ndan katılan tek ekip olan Filenin Sultanları ise Çin ile yarın saat 10.00'da üçüncülük maçı oynayacak.
İSTANBUL, (DHA)- FIVB Voleybol Milletler Ligi finallerinde ev sahibi Çin'i 3-1 yenen ABD, finalde Brezilya'nın rakibi oldu.
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