Voleybol Milletler Ligi | Türkiye - Brezilya: 0-3

Çin’in ev sahipliğinde Nanjing’te düzenlenen FIVB Voleybol Milletler Ligi finallerinde Avrupa Kıtası’nı temsil eden tek ülke olarak dünya devleriyle şampiyonluk mücadelesi veren A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final maçında Brezilya ile karşı karşıya geldi. Nanjing Olimpik Spor Merkezi’nde oynanan mücadelede Milliler, Brezilya’ya 23-25, 15-25 ve 10-25‘luk set skorlarıyla 3-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 10.00’da bronz madalya karşılaşmasına çıkacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın üçüncülük maçındaki rakibi ise bugün oynanacak ABD - Çin karşılaşmasının ardından belli olacak.

SALON: Nanjing Olimpik Spor Merkezi

HAKEMLER: Liu Jiang (Çin), Patricia Rolf (ABD)

TÜRKİYE: Ebrar, Meliha, Cansu, Şeyma, Kübra, Zehra, Simge (L) (Ezgi, Gözde, Hande, Aslı, Meryem)

BREZİLYA: Natalia, Leao, Ana Beatriz, Gabi, Macris, Bedani, Leia (L) (Amanda, Lorenne, Ratzke)

SETLER: 23-25, 15-25, 10-25

SÜRE: 1 saat 21 dakika (31′, 26′, 24′)

DHA