Voleybol Kadın Milli Takımı, 19. Akdeniz Oyunları C Grubu’ndaki ilk maçında ev sahibi Cezayir’i 3-0 (25-16, 25-4, 25-13) mağlup etti. Oyunlara galibiyetle başlayan Ay Yıldızlı ekipte Tutku Burcu Yüzgenç 14 sayıyla en skorer isim oldu.

Milliler, Akdeniz Oyunları'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşılaşacak.

Milli Takım 'ın C Grubu'ndaki maç programı ise şu şekilde:

26 Haziran Pazar

TSİ 23.00 Cezayir 0-3 Türkiye

27 Haziran Pazartesi

TSİ 20.00 Türkiye-İtalya

28 Haziran Salı

TSİ 20.00 Türkiye-İspanya

Statü

Grup karşılaşmalarının ardından gruplarında ilk üç sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde A Grubu’nun birincisi B Grubu’nun ikincisiyle, A ve C gruplarının ikincisi, B ve C gruplarının da üçüncüleri birbirleriyle eşleşecek. Çeyrek finalde kazanan takımlar yarı final, kaybeden takımlar ise klasman maçları oynamaya hak kazanacak.