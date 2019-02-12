Voleybol grup müsabakaları sona erdi

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet programı kapsamında düzenlenen kız müsabakaları Aydın Doğan Spor Salonunda, Erkek müsabakaları Torul İlçe Spor Salonunda oynandı.

Kızlarda ve erkeklerde 3’erli oluşturulan gruplarda birinci olan illerin okulları yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Erkeklerde Giresun Spor Lisesi, Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Sürmene Hasan Sadri Yetmişbir Anadolu Lisesi, kızlarda Şehit Aydoğan Aydın Spor Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi gruplarında birinci oldu.

Grup müsabakalarında dereceye giren illerin okulların sporcularına başarı belgeleri ve madalya takdimi ile grup müsabakaları sona erdi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mücahit Atalay, müsabakalara katılan takımlara gösterdikleri mücadelen dolayı tebrik ederek, yarı finale kalan illerin okullarına takımlarına başarı temennisinde bulundu.

İHA