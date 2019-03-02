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Voleybol: Efeler Ligi - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1

Voleybol Efeler Ligi’nin 21. haftasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

02 Mart 2019, Cumartesi 20:12
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Voleybol: Efeler Ligi - İkbal Afyon Belediye Yüntaş: 3 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1

Voleybol Efeler Ligi’nin 21. haftasında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 yendi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Sadettin Deneri, Yılmaz Duman

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Muhammed Ertuğrul, Mehmet Hacıoğlu, Caner Çiçekoğlu, Andric, Stankovic, Burak Hascan (Beytullah Hatipoğlu, Çağatay Durmuş, Malinga, Tunç Ayhan)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Pekşen, Burak Güngör, Gökhan Gökgöz, Özkan Hayırlı, İbrahim Emet, Metin Toy (Nuri Şahin, Serhat Coşkun, Murat Yenipazar, Kadir Cin, Berkan Eryüz)

Setler: 25-21, 25-18, 17-25, 25-15

Süre: 108 dakika (32,25,28,23)

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