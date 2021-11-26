Voleybol, Anadolu’da da ilgi görüyor

Etkinlikte konuşan Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, öğrencileri spora teşvik etmek adına çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şahin, “Seçmeli dersler havuzumuzda ‘Spor Dersleri’ isimli ayrı bir grup var. Biz, tüm öğrencilerimizin en az bir spor dalıyla ilgilenmesini istiyoruz. Bunda Kuzeyboru’nun çok büyük bir katkısı var. Kulüp sadece sportif başarıları ile değil, aynı zamanda şehre sağladığı sosyal katkılarıyla da dikkat çekmektedir. Artık Aksaray’da aileler, kapalı bir salona spor müsabakası izlemek için gidebilmektedir. Bu çok değerli. Kulüp sadece sportif başarıları ile değil, aynı zamanda şehre sağladığı sosyal katkılarıyla da dikkat çekmektedir. Artık Aksaray’da aileler, kapalı bir salona spor müsabakası izlemek için gidebilmektedir. Bu çok değerli” dedi.

Söyleşinin ardından Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Arelya Karasoy, Fulden Ural, Hande Korkut, Hazal Selin Arifoğlu ve Annie Mitchem ile Başantrenör Mehmet Kamil Söz, öğrencilerinin sorularını yanıtladı.