Vodafone Park’taki 46 şehidimiz anıldı

İstanbul’da 10 Aralık 2016’da meydana gelen hain terör saldırısında şehit olan 39’u emniyet mensubu 46 kişi için bir anma töreni düzenlendi.

Hain saldırının meydana geldiği Vodafone Park’ın yanındaki şehitler anıtında gerçekleştirilen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, okunan Kur’an-ı Kerim ve dualarla sona erdi.

Vali Yerlikaya: Acıları hissediyoruz

Tören sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Ali Yerlikaya, 3 yıl önce Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan maçın hemen sonrasında hain ve bölücü terör örgütü tarafından alçakça bir saldırı yapıldığını belirterek, “39 polisimiz şehadete koşmuştur. Sivil vatandaşlarımız da şehit olmuştur. Biz onların acılarını hep yüreğimizde hissediyoruz, onları hiçbir zaman unutmuyoruz” diye konuştu.

Anma törenine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve Tuğgeneral Nuh Köseoğlu da katıldı.

Çebi: Makamları cennet olsun

Ahmet Nur Çebi ise şehitlerin ailelerine sabır dileyerek, “Makamları cennet olsun. Sivil arkadaşlarımız da vefat etti. Bir çalışan arkadaşımız şehit oldu. Hükümetimize, devletimize, ordumuza, polisimize, terörle mücadele eden herkese başarılar diliyorum, onları Allah’a emanet ediyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin” değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Kulübü, 3 yıl önce yaşanan terör saldırısı sebebiyle sosyal medya hesaplarından anma mesajı yayınladı.