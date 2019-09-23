Beşiktaş - Başakşehir maçının ilk yarısında hakem Suat Arslanboğa tribünlerden büyük tepki gördü. Her iki takım futbolcularından da zaman zaman tepki alan Arslanboğa, ilk devre bitiminde ise Başakşehir teknik ekibi ve futbolcularının hışmına uğradı.

Suat Arslanboğa'nın gördüğü tepkinin nedeni ise 45+1'de yaşanan pozisyondu. Pozisyonda Beşiktaş'lı Douglas ile Başakşehir'li Guldbrandsen bire bir pozisyonda kaldı. İkili mücadelenin sonunda iki oyuncu da yerde kaldı, Arslanboğa Beşiktaş lehine faul verdi.

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Hemen ardından ilk yarıyı bitiren Suat Arslanboğa orta sahanın ortasında Başakşehirliler'in tepkisiyle karşılaştı. Yoğun itirazlar sonrası hakem Arslanboğa Başakşehir'in yedeklerinden Uğur Uçar ile yardımcı antrenör Stjepan Tomas'a sarı kart gösterdi.

Twitter'dan da tepki geldi

Bir tepki de Başakşehir'in sosyal medya hesabından geldi. Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Kırmızı kart beklediğimiz pozisyonda hakem Suat Arslanboğa ilk yarıyı bitirdi ve itirazdan ötürü yedek kulübemizdeki birkaç futbolcumuza sarı kart gösterdi" ifadeleri kullanıldı.