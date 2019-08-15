Vodafone Park'ta yer yerinden oynadı!

2005’te Şampiyonlar Ligi, 2009’da UEFA Kupası finaline ev sahipliği yapan İstanbul, yine tarihi bir maça tanıklık etti. Vodafone Park’ta oynanan ve nefes kesen karşılaşmayı 41 bin kişi tribünden izledi, yer yerinden oynadı.

15 Ağustos 2019, Perşembe 06:01
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Vodafone Park'ta yer yerinden oynadı!

Bir tarafta son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, diğer tarafta geçen sezon UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı müzesine götüren Chelsea... Daha önce 2005’te Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool-Milan, 2009’da da UEFA Kupası finalinde Shakhtar Donetsk ile Werder Bremen karşılaşmasına ev sahipliği yapan İstanbul bu kez de İki İngiliz devinin, Süper Kupa mücadelesine tanıklık etti. Beşiktaş’ın mabedi Vodafone Park Stadyumu’nda oynanan ve nefes kesen karşılaşmada neredeyse stadta tek bir boş koltuk kalmadı, tam 41 bin kişi mücadeleyi tribünden izledi.

İngilizler azınlık kaldı!

Tüm dünyanın büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada adeta İngilizler azınlık kaldı! Özellikle Orta Doğu ülkelerinden birçok futbolsever, dev final için İstanbul’a geldi. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar da takımlarının formasıyla mücadeleyi izledi. Buna rağmen 41 bin kapasiteli Vodafone Park, kırmızıya büründü. Yaklaşık 35 bin futbolsever, Devler Ligi zaferini yaşayan Liverpool’u destekledi. 6 bin civarındaki Chelsea taraftarı ise sayılarına rağmen Mavililer’e itici güç olmayı başardı.

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