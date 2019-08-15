Bir tarafta son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, diğer tarafta geçen sezon UEFA Avrupa Ligi Kupası’nı müzesine götüren Chelsea... Daha önce 2005’te Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool-Milan, 2009’da da UEFA Kupası finalinde Shakhtar Donetsk ile Werder Bremen karşılaşmasına ev sahipliği yapan İstanbul bu kez de İki İngiliz devinin, Süper Kupa mücadelesine tanıklık etti. Beşiktaş’ın mabedi Vodafone Park Stadyumu’nda oynanan ve nefes kesen karşılaşmada neredeyse stadta tek bir boş koltuk kalmadı, tam 41 bin kişi mücadeleyi tribünden izledi.

İngilizler azınlık kaldı!

Tüm dünyanın büyük ilgi gösterdiği karşılaşmada adeta İngilizler azınlık kaldı! Özellikle Orta Doğu ülkelerinden birçok futbolsever, dev final için İstanbul’a geldi. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarlar da takımlarının formasıyla mücadeleyi izledi. Buna rağmen 41 bin kapasiteli Vodafone Park, kırmızıya büründü. Yaklaşık 35 bin futbolsever, Devler Ligi zaferini yaşayan Liverpool’u destekledi. 6 bin civarındaki Chelsea taraftarı ise sayılarına rağmen Mavililer’e itici güç olmayı başardı.