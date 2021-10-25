Vodafone Park'ta samimi görüntüler: Sergen Yalçın ve Fatih Terim..
Vodafone Park'taki dev derbi öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın futbolculuk döneminden hocası olan Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim'in yanına gitti. Selamlaştıktan sonra bir süre kulübede oturan ikili samimi bir sohbete daldı.
Süper Lig 'in 10. haftasında Beşiktaş , Galatasaray 'ı konuk ediyor. Siyah-Beyazlılar, Başakşehir ve Sporting Lizbon mağlubiyetlerini derbi galibiyetiyle unutmak isterken, Sarı-Kırmızılılar'da hem Avrupa'da hem de ligde iyi giden performansını sürdürmeyi amaçlıyor.
Dev maç öncesinde iki ekip de galibiyet hedeflerken, iki takımın hocaları samimi görüntüler verdi. Ev sahibi Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, futbolculuk döneminden hocası Fatih Terim'in yanına gitti, selamlaştı ardından da yanına oturdu. Bir süre kulübede beraber oturan ikili koyu bir sohbete daldı. Kritik maç öncesindeki bu sıcak görüntüler beğeni kazandı.