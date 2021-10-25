Süper Lig 'in 10. haftasında Beşiktaş , Galatasaray 'ı konuk ediyor. Siyah-Beyazlılar, Başakşehir ve Sporting Lizbon mağlubiyetlerini derbi galibiyetiyle unutmak isterken, Sarı-Kırmızılılar'da hem Avrupa'da hem de ligde iyi giden performansını sürdürmeyi amaçlıyor.

Dev maç öncesinde iki ekip de galibiyet hedeflerken, iki takımın hocaları samimi görüntüler verdi. Ev sahibi Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, futbolculuk döneminden hocası Fatih Terim'in yanına gitti, selamlaştı ardından da yanına oturdu. Bir süre kulübede beraber oturan ikili koyu bir sohbete daldı. Kritik maç öncesindeki bu sıcak görüntüler beğeni kazandı.