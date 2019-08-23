﻿﻿﻿Süper Lig'de 2'nci haftanın açılış karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan’ın yerine Göztepe maçında ilk 11’de Oğuzhan Özyakup görev aldı. Son 2 sezonda istikrarlı görüntü ortaya koyamayan Oğuzhan, 252 gün sonra siyah-beyazlı formayla bir resmi maçta ilk 11’de şans buldu.

Oğuzhan, son olarak Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde 13 Aralık 2018’de Malmö ile İstanbul’da yaptığı karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkmıştı. Siyah-beyazlı oyuncu, Süper Lig’de ise en son geçen sezonun 12. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yine İstanbul’da oynanan karşılaşmada aynı şansı bulmuştu.

Taraftar ıslıkla protesto etti

252 gün sonra formasına kavuşan Oğuzhan, ilk yarıda yaptığı pas hatalarıyla nedeniyle tepki gördü. 27 yaşındaki futbolcu, 24. dakikada boş durumda bulunan Güven'i topla buluşturamayınca Vodafone Park'ta ıslık sesleri yükseldi.

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