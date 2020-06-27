Şampiyonlar Ligi şansını sürdürmek için kazanmak zorunda olan Beşiktaş, 29. haftanın açılış maçında düşme hattındaki Konyaspor’u ağırladı. Denizlispor'u farklı geçen Sergen Yalçın'ın ekibi, Konya engelini de 3-0'la aştı ve çıkışını sürdürdü. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleye damga vuran Burak Yılmaz, 1 gol, 2 asistle maçın yıldızı oldu.

Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman, Beşiktaş - Konyaspor maçında Vodefone Park'ta 'karton taraftar' olarak yerini aldı. Siyah beyazlıların 3-0 kazandığı maçın ardından Fikret Orman maketinin tribünde yer alması dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş'ın sosyal medyada paylaştığı takım fotoğrafında arka planda Fikret Orman maketinin yer aldığı görüldü. Fotoğraf, sosyal medyada da kısa zamanda trend oldu.



