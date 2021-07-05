Vodafone Park locaları satışa sunuluyor

Beşiktaş 'ta Vodafone Park'ın locaları satışa sunuluyor.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaşımız, 2021-22 sezonunda; Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası’nda taraftarlarımızın desteğiyle yeni zaferlere yürüyecek.

Beşiktaşımıza evinde destek olmak isteyen taraftarlarımız için 2021-22 sezonu Vodafone Park locaları, 12 Temmuz Pazartesi günü saat 10:00’dan itibaren satışa sunulacak.

İlk etapta sınırlı sayıda satışa sunulacak localar için öncelikli satın alma hakkı, eski loca sahiplerinde olacaktır.

Beşiktaşımıza evinde destek olmak ve localar hakkında detaylı bilgi almak isteyen taraftarlarımız, 0212 948 1903 telefon numarası ya da viploca@bjk.com.tr e-mail adresinden VIP&LOCA satış ekibimize ulaşabilirler.