Vodafone Maratonu’nda geri sayım başladı

3 Kasım Pazar günü koşulacak Vodafone 41. İstanbul Maratonu için Halk Koşusu kayıtları devam ediyor. Bu sene rekor katılım ile 106 ülkeden 37 bin çipli sporcunun katılacağı koşuya 100 binin üzerinde İstanbullu’nun da katılması bekleniyor.

Halk Koşusu kayıtları, Spor İstanbul bünyesinde hizmet veren spor tesislerinden, İstiklal Caddesi ve Bağdat Caddesi’nde kurulacak stantlardan yapılabilecek.

Katılımcılar, 1-2 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Maraton ve Spor Fuarı’nda koşu tişörtlerini de alabilecekler.