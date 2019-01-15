Vodafone kampanyasıyla Beşiktaş kampına...

Vodafone KaraKartal Hareketi’nin ayrıcalıkları sınır tanımıyor. ‘Kamp Ziyareti’ faydası kapsamında sosyal medyada düzenlenen yarışmada en yaratıcı hediye önerisi sunan 3 talihli, Beşiktaş’ı Antalya’da sürdürdüğü devre arası kampında ziyaret etme şansı yakaladı.

Vodafone’dan yapılan açıklamaya göre, Burak Bulgurlu “Her futbolcu için TEMA Vakfı’na fidan”, Gökhan Doğan “futbolculara ikinci yarı için taraftardan mektup”, Serkan Küre ise “çocuklar inanın’ yazılı pasta” önerisiyle sonrasında bu ödülü kazanıp futbolcularla görüşme şansı yakaladı.