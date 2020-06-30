Türkiye’nin ilk ve en büyük profesyonel espor ligi olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi (VFŞL) Yaz Mevsimi’nde 4 hafta geride kaldı. Galakticos, fastPay Wildcats ve Papara SuperMassive haftayı kayıpsız kapatırken, fastPay Wildcats elde ettiği 2 galibiyet ile birlikte zirvenin tek lideri olan Beşiktaş’a ortak oldu.

Beşiktaş’ın Serisi Son Buldu

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’ne 6 maçlık bir galibiyet serisiyle başlayan Beşiktaş mevsimin ilk mağlubiyetlerini aldı. 4. haftada fastPay Wildcats ve Papara SuperMassive’e kaybeden ekip, liderlik koltuğunu fastPay Wildcats ile paylaşıyor.fastPay Wildcats, aldığı Beşiktaş ve Galatasaray Espor galibiyetleriyle zirveye ortak oldu. Pazar günü oynanan karşılaşmada Galatasaray Espor’u 20-0 ile geçen ekip lig tarihinin en dominant performanslarından birine imza attı.

Papara SuperMassive Dört Maçtır Kazanıyor

Üçüncü hafta itibariyle yeni kadrosuyla Vadi’ye adım atan Papara SuperMassive, bu kadroyla çıktığı dört maçın tamamını kazandı. Takımın alt koridor oyuncusu Zeitnot, dört maçta 50 KDA’ya ulaşarak üstün bir performans sergiledi.

Galakticos haftayı kayıpsız kapatan üçüncü ekipti. 1907 Fenerbahçe Espor ve Dark Passage karşısında alınan galibiyetler takımı üst sıralara taşıdı.

1907 Fenerbahçe Espor, Dark Passage, Galatasaray Espor ve Team Aurora haftayı birer galibiyetle kapattı. 5 Ronin ile Royal Youth ise 4. haftada zafer ekranını görmeyi başaramadı.

Maçlar Canlı Yayınlanıyor

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 5. hafta maçları 4 ve 5 Temmuz tarihlerinde oynanacak ve watch.lolesports.com adresinden canlı olarak yayınlanmaya devam edecek.



