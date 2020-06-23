Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde Beşiktaş rüzgarı

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nin 3. haftası heyecan verici mücadelelere sahne oldu. Ligde henüz Beşiktaş’ın bileğini bükebilen bir takım olmadı. Bu hafta Galatasaray Espor ve Royal Youth karşısında galip gelen ekip, galibiyet serisini altı maça çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü. Zirve mücadelesinde Beşiktaş’ı takip eden takımlar ise 4’er puanla Dark Passage ve fastPay Wildcats ekipleri oldu.

Galatasaray Espor’un yüzü derbilerde gülmedi

Galatasaray Espor VFŞL’de zorlu bir haftayı galibiyet alamadan kapattı. Beşiktaş ve 1907 Fenerbahçe Espor ile karşı karşıya gelen ekip iki rakibine de diş geçirmeyi başaramadı. Mağlubiyet sayısı 4’e çıkan ekip, puan tablosunun 8. sırasında kendine yer buldu.









5 Ronin küllerinden doğdu

5 Ronin, 2020 Kış Mevsimi’ni yalnızca 3 galibiyet ile son sırada tamamlamıştı. Bu mevsim ise işler onlar için çok daha iyi gidiyor. 1907 Fenerbahçe ve GALAKTICOS ile karşı karşıya gelen ekip iki maçta da galip gelmeyi başararak haftayı kayıpsız kapattı. Geçen mevsim 16 maçta 3 galibiyete ulaşabilen 5 Ronin, bu mevsim aynı galibiyet sayısına yalnızca 6 maçta ulaştı.

Maçlar canlı yayınlanıyor

VFŞL heyecanı 27 ve 28 Haziran tarihlerinde oynanacak 4. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Sezonun tüm karşılaşmalarını canlı olarak watch.lolesports.com adresinden izleyebilirsiniz.



