Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 23 Ocak’ta başlıyor

Riot Games’in efsanevi oyunu League of Legends’ta, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2020 Kış Mevsimi heyecanı 23 Ocak Cumartesi günü başlıyor. Göz alıcı transferleriyle bu sene de heyecanın her an dorukta olacağı lig maçları, pandemi sebebiyle çevrimiçi düzenlenmeye devam edecek.

2020, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi (VFŞL) için yeni yıldızların doğduğu, esporun yeni jenerasyonunun sahneye adım attığı, bununla da kalmayıp eskilerin tahtını salladığı bir sene oldu. Her hafta farklı sürprizlerle heyecanın bir an olsun düşmediği Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi, 23 Ocak Cumartesi günü yeni sezonuyla geri geliyor.

Espor severleri yeni kahramanlık hikayeleri bekliyor

Türkiye’nin espor yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olan VFŞL Kış Mevsimi, bu sezon çevrimiçi olarak düzenlenecek. Geçtiğimiz senelerde her hafta yüzlerce taraftarın Riot Games Espor Sahnesi’nde canlı olarak izleyebildiği karşılaşmalar, seyircilerin, profesyonel oyuncuların ve tüm teknik ekibin sağlığını korumak adına çevrimiçi bir şekilde organize edilecek. 2021 Kış Mevsimi’nde tüm profesyonel oyuncuların takım evlerinden oynamaları da zorunlu hale getirildi. Covid seyahat düzenlemeleri kapsamında lig başlangıç tarihine kadar ülkeye giriş yapamayan oyuncular, mümkün olan ilk tarihte İstanbul’a gelecek ve takip eden haftanın maçlarına takım evlerinden katılacaklar.

Lig açılışı TBF rövanşıyla başlayacak

Ligin açılış karşılaşması her zaman olduğu gibi Türkiye Büyük Finali’nin rövanşı olacak. Papara SuperMassive ve 5 Ronin takımları 23 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’da kozlarını paylaşmak için Vadi’de buluşacak. Maçların tamamı LoL Espor YouTube ve Twitch kanallarına ek olarak lolespor.com adresinden canlı izlenebilecek.