Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2020 Kış Mevsimi başladı

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi heyecanı başladı! 9 takımın mücadele ettiği ligde ilk hafta geride kaldı. Haftayı ikişer galibiyetle kapatan 1907 Fenerbahçe Espor ve Dark Passage ilk haftanın ardından liderlik koltuğunu paylaştı.

HAFTAYI KAYIPSIZ KAPATANLAR

1907 Fenerbahçe ve Dark Passage haftayı ikişer galibiyet ile tamamladı.

Mevsim öncesinde kadrosunun büyük kısmını yenileyen 1907 Fenerbahçe Espor zaten ligin favorilerinden biri olarak görülüyordu. İlk haftayı 5Ronin ve GALAKTICOS karşısında aldığı galibiyetler ile kapatan ekip liderlik koltuğuna erkenden oturdu. 5Ronin karşılaşmasında Koreli oyuncu Hirit, GALAKTICOS karşılaşmasında ise yerli ormancı Mojito En Değerli Oyuncu seçildi.

Ancak FB liderlik koltuğunda yalnız değildi. Genç bir kadro kuran Dark Passage da ilk haftadaki maçlarını kayıpsız kapatmayı başardı. İstanbul Wildcats’i ve 5Ronin’i mağlup eden Dark Passage ligin iddialı ekiplerinden biri olacağının sinyalini verdi. DP adına haftanın en değerli oyuncuları WaenA ve Black oldu.

ORTA SIRALAR

GALAKTICOS, Papara SuperMassive, Royal Youth ve Team Aurora haftayı birer galibiyet ile kapattı.

Ligin açılış maçı son şampiyon Royal Youth ile Papara SuperMassive’i karşı karşıya getirmişti. Karşılaşmayı kazanan SUP, lige galibiyet ile başladı. Papara SuperMassive izleyiciler tarafından ligin mutlak favorisi olarak görülüyordu. Bu sebeple aldıkları galibiyete sürpriz denemezdi. Asıl sürpriz ligin ikinci gününde gerçekleşti. Genç ve tecrübesiz bir kadroya sahip olan Team Aurora, Papara SuperMassive’i ezici bir oyunla mağlup etmeyi başardı. SUP haftayı 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile kapatırken bu hafta yalnızca bir maça çıkan AUR lige iyi bir başlangıç yaptı.

Açılış maçını kaybeden Royal Youth ise ikinci gün kendine gelmeyi başardı. 3 veteran ve 2 çaylaktan oluşan beşli, İstanbul Wildcats’i mağlup ederek mevsimdeki ilk galibiyetini aldı.

Ligin tek yabancı alt koridor ikilisine sahip olan GALAKTICOS ise haftaya Beşiktaş galibiyetiyle başlamıştı. Ancak ikinci günde oynanan 1907 Fenerbahçe Espor mücadelesinde takım ilk mağlubiyetini yaşadı.

GALİBİYETLE TANIŞAMAYANLAR

5Ronin, Beşiktaş ve İstanbul Wildcats ligin ilk haftasında galibiyet alamadı.

Genç yetenekleri kadrosunda bulunduran İstanbul Wildcats, ligin potansiyelli ekiplerinden biri olarak görülüyordu. Ne var ki ilk hafta onlar adına hiç de iyi geçmedi. Royal Youth ve Dark Passage karşısında aldıkları mağlubiyetler takımı puan tablosunun dibine itti.

5Ronin de İstanbul Wildcats ile aynı kaderi paylaştı. Yapılan güç sıralamalarında izleyiciler sırasında alt sıralara konulan ekip, unutmak isteyeceği bir haftayı geride bıraktı. 1907 Fenerbahçe Espor ve Dark Passage ile karşılaşan 5Ronin iki karşılaşmadan da mağlubiyet ile ayrıldı.

Puan tablosunun son sıralarındaki diğer ekip de Beşiktaş oldu. Genç bir kadroya sahip olan Beşiktaş, ilk sınavını GALAKTICOS karşısında verdi. 34 dakika süren karşılaşmanın ardından Beşiktaş lige mağlubiyet ile başlamış oldu.

VFŞL’de 2. Hafta maçları 8 ve 9 Şubat tarihlerinde oynanacak. Hafta, cumartesi günü saat 14.00’da oynanacak Royal Youth – Team Aurora maçıyla başlayacak.