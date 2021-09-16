Vodafone FreeZone Ödüllü Turnuva Sistemi Serisi başladı

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile 5 yıl önce adım attığı espor ve oyun pazarındaki varlığını artırmaya devam ediyor. Vodafone, Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli yapım oyunu Zula’nın geliştiricisi InGame Group ile geçen yıl yaptığı stratejik ortaklık kapsamında yeni bir sponsorluğa imza attı. Buna göre, tüm Zula oyuncuları Eylül başında start alan ve Ekim ortasına kadar devam edecek olan Vodafone FreeZone Ödüllü Turnuva Sistemi (ÖTS) Serisi’ne ücretsiz katılabiliyor. Toplam 8 turnuvanın düzenleneceği seride, maçlar 5’er kişilik takımların karşılaşmasıyla gerçekleşiyor. Her turnuvada ilk 20 takıma ödül verilecek. Ayrıca, 3 maç tamamlayan herkes FreeZone ÖTS Kasası kazanacak. Vodafone FreeZone ÖTS Serisi’nde toplam 80 bin TL değerinde ödül dağıtılacak.

Oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirten Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Ertem, şunları söyledi:

“Vodafone FreeZone markamızla 5 yıl önce adım attığımız espor pazarında yaklaşık 31 milyon TL’lik yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda bu yatırımımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Hem Gamer ek paketlerimiz, hem de FreeZone Gaming portföyümüz ile gençlere internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Gaming portföyümüzle 2018’den bugüne 1 milyonu aşkın kullanıcıya ulaştık. Oyun dünyasındaki varlığımızı sürekli artırıyoruz. Geçen yıl Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli yapım oyunu Zula’nın geliştiricisi InGame Group ile oyun dünyasında kapsamlı bir iş ortaklığı başlattık. Bu yıl da bu çerçevede yeni bir sponsorluğa imza attık. InGame Group ile birlikte Vodafone FreeZone Ödüllü Turnuva Sistemi Serisi’ni düzenliyoruz. Tüm Zula oyuncularının ücretsiz katılabildiği turnuvalarda gençler birbirinden güzel ödüller kazanma fırsatına sahip olacak. Oyunsever gençlerimizi bu heyecanı yaşamaya davet ediyoruz.”

InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO’su Genco Alp ise şöyle konuştu:

“Türkiye’de oyuna ve oyuncuya en çok yatırım yapan InGame Group, sürekli yeni projeler ve ortaklıklarla ülkemizdeki oyun ekosistemine kendi katkısını sunmaya devam ediyor. Türkiye’den dünyaya açılan tamamen yerli yapım bir oyun neden olmasın düşüncesiyle çıktığımız yolda, bugün Zula, 100’e yakın ülkede, 11 farklı dil seçeneğiyle 30 milyon oyuncu tarafından oynanıyor. Zula, oyuncuların heyecanını canlı tutmak, oyun keyfini daha da artırmak amacıyla, geliştirici ekibimiz tarafından yeni içerikler, turnuvalar ve ödüllerle sürekli zenginleştiriliyor. Vodafone ile gerçekleştirdiğimiz Vodafone FreeZone Ödüllü Turnuva Sistemi ile Zula severlerin oyun keyfini birlikte çok daha yukarı taşıyacağımıza inanıyoruz. Türkiye’nin en sevilen yerli yapım MMOFPS oyunu olan Zula ile 3 yıl içinde MENA bölgesinde 100 milyon oyuncuya ulaşma hedefimiz bulunuyor. InGame Group, önümüzdeki dönemde oyun tutkunlarına, severek oynayacakları farklı türlerde yeni oyunlar sunmaya devam edecek.”

İlk 2 maçın 4-5 Eylül tarihlerinde oynandığı Vodafone FreeZone Ödüllü Turnuva Sistemi (ÖTS) Serisi’nde diğer maçlar 18-19 Eylül, 2-3 Ekim ve 16-17 Ekim tarihlerinde oynanacak.

FreeZone Kasalarının içeriği iki katına çıktı

Vodafone FreeZone, InGame Group ortaklığı kapsamında gençlere sınırsız oyun deneyimi yaşatmaya devam ediyor. Buna göre, FreeZone’a gelen 26 yaş altı her müşteriye paketleri kapsamında 2 GB veya sınırsız olmak üzere Zula, Discord ve Twitch’in de dahil olduğu internetinden yemeyen uygulamalarda kullanabilecekleri GB’lar tanımlanıyor. Diğer yandan, Yeni Nesil Kapsama teknolojisiyle mevcut mobil altyapısını daha hızlı, daha esnek ve gecikme süresi daha düşük bir yapıya kavuşturan Vodafone, oyuncuların Zula Mobile platformundaki gecikme süresinde 5 ms’ye varan iyileşmeler sağlıyor. FreeZone’lular Vodafone’un sunduğu bu Servis Kalitesi (QoS) özelliğiyle Zula Mobile’ı düşük gecikme süresiyle ve kotalarından yemeden oynayabiliyor. Ayrıca, her ay hediye olarak verilen FreeZone Kasalarından ve Steam Cüzdan kampanyalarından dilediklerini kullanabiliyor. Vodafone, son olarak FreeZone Kasalarında verdiği içerikleri iki katına çıkardı. Böylece FreeZone’lular, kasalardan iki katına kadar daha fazla ödüle sahip olabiliyor.