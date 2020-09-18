İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda 20 Eylül Pazar günü, Tarihi Yarımada’da yollar sporseverler için açılacak. 20 Eylül’de 15.si koşulacak yarı maraton için parkur güzergâhı ve bu güzergâha çıkan yollar 02.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.

Saat 08.45’de elit atletlerin startı ile başlayacak yarı maraton için zaman sınırı 4 saat olacak. Koşucular 20 Eylül Pazar günü, 15.00’ a kadar göğüs numaralarını göstererek İETT, metro ve metrobüsten (Marmaray hariç) ücretsiz olarak faydalanabilecek. 21 km parkurunda koşucular, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayarak Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam edecek sırasıyla Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde Eyüp kavşaktan önce (Feshane binasının bitimine gelen noktadan) yapılacak dönüş ile birlikte başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaşacaklar.

21 km’lik yarış parkurunda Sahil Yolu üzerinde; 02.00 – ile 13.00 arasında kapanacak yollar

 Samatya güney yol sahil Kennedy güney yol Sirkeci Sultanahmet ayrımı Yenikapı İdo arası

 Namık Kemal varyant dönüşleri

 Yenikapı etkinlik alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı 05.00 – ile 13.00 arasında kapanacak yollar

 Yevadut Caddesi çift yönlü olarak 8 Mayıs kavşağa kadar

 Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak

 D 100 Haliç güney ve Haliç kuzey Ayvansaray Eyüp ayrımları D 100 üzerinden kapatılacak

 Atatürk Bulvarından Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları

 Gülhane Parkı sahil alt girişleri

 Cankurtaran(Ahırkapı sokak ve Ahırkapı iskele sokaktan sahil isitkametine dönüş yapılmayacak)

 Çatladıkapı (Aksakal sokak ve Küçük Ayasofya caddesinden sahil istikametine dönüş yapılmayacak)

 Kumkapı (Işıl sokak, Kumluk alt geçidinden, Kumkapı alt geçidinden sahil kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı sokaktan sahil kuzeye akım verilmeyecek

 Namık Kemal Caddesi sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak

 Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek)

 Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak

 Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak

 Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak

 Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak

 Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak

 Galata Köprüsü çift yönlü perşembe pazarının olduğu yerden kapatılacak

 Ankara Caddesi Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak

 Samatya güney( sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkış dâhil (Avrasya tünel gidiş geliş açık olacak şekilde ) Feshane’ye kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacak)

 Edirnekapı’ dan Ayvansaray’ a dönüşler kapatılacak

Alternatif Güzargahlar

- Atatürk Bulvarı

- Avrasya Tünel

- Atatürk Köprüsü

- Aksaray Caddesi

- Haliç Köprüsü

- Namık Kemal Caddesi (idoya gidiş geliş yapan araçlar)

- Vatan Caddesi

- Orgeneral Nafız Gürman Caddesi

- Millet Caddesi

- Kızılelma Caddesi

- D 100 Kuzey Güney yol

- Onuncu Yıl Caddesi

- Türkeli Caddesi

 Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri

 Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar

 Edirnekapı’ dan Ayvansaray’ a dönüşler kapalı Seta Vakfı’ nın önünden Fatih istikametine u

dönüşü yaptırılacak

Bilgi için:

Spor İstanbul Basın Müşavirliği / 0549 806 58 28 / basin@spor.istanbul