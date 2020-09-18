Vodafone 15. İstanbul Yarı Marato'nunda yollar sporseverler için açılacak!
Dünyanın en iyi 8 yarı maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 20 Eylül, Pazar günü 15. kez start alacak. Tarihi Yarımada’da yollar araç trafiğine kapanırken, sporseverler için açılacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenecek Vodafone İstanbul Yarı Maratonu’nda 20 Eylül Pazar günü, Tarihi Yarımada’da yollar sporseverler için açılacak. 20 Eylül’de 15.si koşulacak yarı maraton için parkur güzergâhı ve bu güzergâha çıkan yollar 02.00 ile 13.00 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak.
Saat 08.45’de elit atletlerin startı ile başlayacak yarı maraton için zaman sınırı 4 saat olacak. Koşucular 20 Eylül Pazar günü, 15.00’ a kadar göğüs numaralarını göstererek İETT, metro ve metrobüsten (Marmaray hariç) ücretsiz olarak faydalanabilecek. 21 km parkurunda koşucular, Yenikapı Etkinlik Alanı'ndan başlayarak Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam edecek sırasıyla Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray ve Feshane yönünde Eyüp kavşaktan önce (Feshane binasının bitimine gelen noktadan) yapılacak dönüş ile birlikte başlangıç noktası olan Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bitiş çizgisine ulaşacaklar.
21 km’lik yarış parkurunda Sahil Yolu üzerinde; 02.00 – ile 13.00 arasında kapanacak yollar
Samatya güney yol sahil Kennedy güney yol Sirkeci Sultanahmet ayrımı Yenikapı İdo arası
Namık Kemal varyant dönüşleri
Yenikapı etkinlik alanından Namık Kemal varyant güneye bağlantı 05.00 – ile 13.00 arasında kapanacak yollar
Yevadut Caddesi çift yönlü olarak 8 Mayıs kavşağa kadar
Ayvansaray Caddesi çift yönlü olarak
D 100 Haliç güney ve Haliç kuzey Ayvansaray Eyüp ayrımları D 100 üzerinden kapatılacak
Atatürk Bulvarından Ragıpgümüşpala Caddesi ve Abdulezelpaşa Caddesi istikametlerine bağlantı yolları
Gülhane Parkı sahil alt girişleri
Cankurtaran(Ahırkapı sokak ve Ahırkapı iskele sokaktan sahil isitkametine dönüş yapılmayacak)
Çatladıkapı (Aksakal sokak ve Küçük Ayasofya caddesinden sahil istikametine dönüş yapılmayacak)
Kumkapı (Işıl sokak, Kumluk alt geçidinden, Kumkapı alt geçidinden sahil kuzey Fatih Belediyesi halı saha çıkışlarından, İskele Meydanı sokaktan sahil kuzeye akım verilmeyecek
Namık Kemal Caddesi sahil Kennedy bağlantısı kapatılacak
Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi bağlantısı kapatılacak (akım varyant üstünden geri döndürülecek)
Reşadiye Caddesi çift yönlü olarak
Ragıpgümüşpala Caddesi çift yönlü olarak
Abdulezelpaşa Caddesi çift yönlü olarak
Kadirhas Caddesi çift yönlü olarak
Mürselpaşa Caddesi çift yönlü olarak
Galata Köprüsü çift yönlü perşembe pazarının olduğu yerden kapatılacak
Ankara Caddesi Hamidiye kavşaktan Sirkeci istikametine kapatılacak
Samatya güney( sahil Kennedy transit yol ile Avrasya acil çıkış dâhil (Avrasya tünel gidiş geliş açık olacak şekilde ) Feshane’ye kadar gidişli gelişli bağlanan tüm yollar trafiğe kapatılacak)
Edirnekapı’ dan Ayvansaray’ a dönüşler kapatılacak
Alternatif Güzargahlar
- Atatürk Bulvarı
- Avrasya Tünel
- Atatürk Köprüsü
- Aksaray Caddesi
- Haliç Köprüsü
- Namık Kemal Caddesi (idoya gidiş geliş yapan araçlar)
- Vatan Caddesi
- Orgeneral Nafız Gürman Caddesi
- Millet Caddesi
- Kızılelma Caddesi
- D 100 Kuzey Güney yol
- Onuncu Yıl Caddesi
- Türkeli Caddesi
Sahil Kennedy Caddesi Samatya Güney Yenikapı etkinlik alanı dönüşleri
Sahil Kuzey Kennedy Caddesi Samatya çıkışlarından gidişli gelişli havuzlu kavşağa kadar
Edirnekapı’ dan Ayvansaray’ a dönüşler kapalı Seta Vakfı’ nın önünden Fatih istikametine u
dönüşü yaptırılacak
Bilgi için:
Spor İstanbul Basın Müşavirliği / 0549 806 58 28 / basin@spor.istanbul