Transferde ismi Fenerbahçe ile de anılan Artem Dzyuba için son dönemde Galatasaray ihtimali ortaya çıkmış durumda. Rus basını, Galatasaray'ı transfer adına daha yakın görürken Zenit'in eski teknik direktörlerinden Vlastimil Petrzela, flaş bir açıklama yaptı.

İlgili Haberler Son dakika Galatasaray transfer haberi! Artem Dzyuba önerisi





Dzyuba'nın Galatasaray'a transferinin kendisini zorlayabileceğini belirten Petrzela, "Galatasaray'a transfer olması saçmalık. Çünkü deneyimli bir oyuncu olsa da artık yavaş. Galatasaray'ın onu alacağına inanmıyorum. Rusya'da kalması onun için daha iyi çünkü herkes onu tanıyor, biliyor. Burada işi, Türkiye'deki kadar zor olmaz. Galatasaray'da ilk 11'de yer bulmak için mücadele etmesi zor olacak" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli oyuncunun Rusya'da kalması gerektiğini belirten Petrzela, "Herhangi bir RPL takımına çok yakışırdı. Mesela Sochi oyuncularıyla anlaşma konusunda sorun yaşamayacaktır" dedi.

Kariyerinin büyük bir bölümünü ülkesi Çekya'da geçiren Vlastimil Petrzela, 2002-06 yılları arsında ise Rus ekibi Zenit'in başında görev yapmıştı.