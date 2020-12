Vladimir Serov: Football for Friendship ile gurur duyuyorum

Oyun sektörünün yeni öncülerinden biri olan ve dijital platformdaki simülatör oyunlarının yanı sıra sunduğu projelerle geniş yankı uyandıran Football for Friendship projesinin Küresel direktörü Vladimir Serov, FANATİK'e önemli açıklamalarda bulundu.

İşte gerçekleştirdiğimiz röportajdan kısımlar...

Football for Friendship programının tarihçesinden ve nasıl geliştiği hakkında bilgi verebilir misiniz?

Uluslararası Çocuk sosyal programı Football for Friendship, PAO Gazprom tarafından 2013 yılından beri gerçekleştirilmektedir. Bu süre zarfında program, dünya çapında binlerce çocuğu ve 5 milyondan fazla taraftarı bir araya getirdi. Bugün, yetişkin sporcular, gazeteciler ve halktan oluşan kuşaktan gurur duyuyoruz.

Football for Friendship, genç nesli en önemli insani değerlerle birleştiriyor, bunlar; dostluk, eşitlik, adalet, barış, sağlık, bağlılık, gelenek, zafer ve onurdur. Biz, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını, çocuk futbolunun gelişimini, gençlerin kültür ve spor alanlarında sosyalleşmesini, çok kültürlü bir dünya görüşünü savunuyoruz.

Programın ilk sezonu olan 2013 yılında 8 katılımcı ülke, 2018 yılında ise 211 katılımcı ülke seviyesine geldik. Bugün, sekizinci sezonda, Football for Friendship, spor, iletişim ve sosyal sorumluluk alanlarında 50 prestijli uluslararası ve ulusal ödülün sahibi oldu. Bu yıl ikinci Guinness rekoru unvanını kazanmayı planlıyoruz.

2020 yılında Football for Friendship çevrimiçi olarak düzenleniyor; etkinlikler dijital teknolojiler kullanılarak canlı yayın için yeniden yapılandırıldı. Uluslararası Football for Friendship Şampiyonası ilk kez yeni futbol simülatörü Football for Friendship World gerçekleşecek.

Bu proje sizin için tam olarak ne ifade ediyor?

Football for Friendship, sadece önemli insani değerleri destekleyen bir program olarak değil, aynı zamanda gerçek bir sosyal güçlendirme olarak ve uluslararası ölçekte tasarladık. Program, dünyanın her yerinden çocukların yeteneklerini geliştirmelerine, kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur, onlara görülme ve duyulma fırsatı verir. Dünyadaki siyasi durum, ırksal, ulusal, cinsiyet farklılıkları veya fiziksel yeteneklerden bağımsız olarak, iletişimdeki engellerin aşılmasına, iletişim kurmayı öğrenmeye, arkadaş edinmeye, hedeflere ulaşmada birbirlerine saygı duymaya ve destek olmaya yardımcı olur.

Önemli bir husus ise, çocukların ve çocuk takımı koçlarının eğitimidir. Eğitim sürecinden ve çocuklarda başarılı bir sosyalleşme için gerekli olan insan niteliklerinin geliştirilmesinden ve gazetecilik, spor ve sosyal faaliyetler alanında uzmanların mesleki eğitiminden bahsediyoruz.

Oyun sektörü gelişmekte olan bir sektör ve bunu bir sosyal sorumluluk projesiyle birleştirdiniz. Bu kombinasyon hakkında ne düşünüyorsunuz?

İnternet teknolojisinin etkisi her geçen gün artmaktadır – bu konu 2020'de Football for Friendship uzman tartışmalarında değerlendirilmiştir. Espor, gençler arasında gerçekten büyük bir popülerlik kazanıyor ve şimdi ise salgından dolayı dünyada getirilen kısıtlamalar nedeniyle, daha önce hiç olmadığı kadar talep görüyor.

Uluslararası Football for Friendship Şampiyonası'nı çevrimiçi olarak düzenlemek kolay bir karar değildi. Çevrimiçi yarışmalar düzenlemek için yeni bir futbol simülatörü geliştirmemiz gerekiyordu, bundan dolayı Football for Friendship World geliştirildi. Dünyada yaşanan mevcut durum için mantıklı ve doğru olan bu proje, uluslararası sosyal ve spor projesi için emsalsizdir.

Çevrimiçi formatta, avantajlarımızı ve yeni fırsatlarımızı bulduk: daha fazla katılımcı çekebilirsiniz, daha fazla uzman deneyimlerini paylaşabilir, bu yıl espor dünyasından da dahil olmak üzere daha fazla elçimiz var.

Örneğin, bu yıl dünya futbol efsanesi ve Football for Friendship küresel elçisi Roberto Carlos; Rusya Futbol Birliği Başkanı Danışmanı Alexey Smertin; UEFA Elçileri Luis Garcia, Robert Pires, Kelly Smith; futbol serbest stilinde beş kez dünya şampiyonu olan Melody Donshe; futbol ve basketbol serbest stilinde Fransız şampiyonu olan Andreas Cetkovich; serbest futbolda iki kez dünya şampiyonu Anton Pavlinov; FIFA profesyonel oyuncusu Tim Latka ve diğer uzmanlar tarafından destekleniyoruz.

Football for Friendship World oyun uygulamamızın size hem uluslararası rekabetin hem de çevrimdışı yarışmaların ruhunu hissettireceğine eminim!..

Türkiye'deki oyun kullanıcılarına neler söylemek istersiniz?

Spor yapın ve Football for Friendship'e katılın.

Mehmet Caner Kolağasıgil