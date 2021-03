Dünyadaki en popüler oyunlardan olan League of Legends efsanevi şampiyonları ve detaylı evreni ile herkesin ilgisini çeken bir oyundur. League of Legends evreninde pek çok farklı yapıda ve özellikte kahraman bulunmaktadır. Kızıl Ölüm Vladimir de bu efsanevi şampiyonlardan birisidir.

Vladimir Kimdir?

Vladimir ergenliğinde Noxus'ta yaşıtı olan iki erkek çocuğunu öldürdü. Çocukları öldürme sebebi etrafa yaydığı kızıl rengin keyfine varmaktı. Ancak yaptığından dolayı onu cezalandıracaklarını anladığından Noxus'tan kaçmaya karar verdi. Noxus ve Fırtına Düzlükleri arasında kalan bir yerde büyü geleneğinin sırlarının gizlendiği bir tapınak vardır. Vladimir kaçtığı günlerden birinde bu tapınağı farketmiştir.

Vladimir virane haldeki bu tapına girdiğinde onu kırmızı gözlü bir keşiş karşıladı ve Vladimir'e insanların can suyunu kontrol etmeyi öğretti.

Vladimir Karakter Özellikleri

Roller: Büyücü , Tank

Riot Point: 880

Saldırı Gücü: 52 (her seviye için +3)

Mavi Öz: 4800

Can: 525 (her seviye için +84)

Can Yenileme: 7,005 (her seviye için +0,6)

Saldırı Hızı: 0,625 (her seviye için + %2)

Hareket Hızı: 330

Büyü Direnci: 30 (her seviye için +0)

Zırh: 23 (her seviye için +3,3)

Vladimir Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler: PRO MİD

Vladimir Mevcut Rün Rehberi;

Kan Tadı

Açgözlü Avcı

Kızart

Sihirli Pabuçlar

Gözyuvarı Koleksiyonu

Elektrik Ver

Vladimir Yenilenen Rün Rehberi;

Bulut Pelerini

Büyücülük

Kozmik Sezgi

Mükemmel Zamanlama

Yücelik

Sürat Coşkusu

Yaklaşan Fırtına

İlham

+15-90 Can (seviyeye göre değişir)

+10 Değişken Kuvvet

Vladimir İtemları (Build)

Hextech Füzemeker:

Ücret: 3200 Satış Ücreti: 650

Hareketlilik veri.

Yetenek Gücü: +80

Can: +250

Yetenek Hızı: +15

Zhonya'nın Kumsaati:

Ücret: 2900 Satış Ücreti: 800

Yetenek Gücü: +70

Zırh: +45

Bekleme süresi azalır.

ÖZEL Aktif - Zamanı Durdur: Şampiyon 2.5 saniye boyunca hasar almaz ve hedef haline gelmez; ama bu süre boyunca eşya kullanamaz, hareket edemez ve büyü yapamaz.

Rabadon'un Şapkası:

Ücret: 3600 Satış Ücreti: 1265

Yetenek Gücü: +120

ÖZEL Pasif: Yetenek gücünde %40 artış sağlar.

Liandry'nin Istırabı:

Ücret: 3100 Satış Ücreti: 750

Büyücülerin uzun süreli savaşlarda başarılı olmasını sağlar.

Yetenek Gücü: 80

Yetenek Hızı: 20

Mana: 600

Sihirbaz Pabuçları:

Ücret: 1100 Satış Ücreti: 800

Büyü Nüfuzu: +15

ÖZEL Pasif (Gelişmiş Hareket) : Hareket hızında 45 artış sağlar.

Morellonomikon:

Ücret: 3000 Satış Ücreti: 650

Yetenek Gücü: +80

Can: +300

Özel Pasif (Ölümün Dokunuşu) : Büyü nüfuzunda 15 artış sağlar.

Vladimir Counter Şampiyonlar (Pickler)

Vladimir'in Güçlü Olduğu Rakipler;

Zed

Nasus

Singed

Shen

Malphite

Vladimir'in Zayıf Olduğu Rakipler;

Irelia

Malzahar

Swain

Xin Zhao

Rivenn

Vladimir Yetenekleri

Kızıl Akit: Fazladan her yetenek gücü Vladimir için +1 can verir. Fazladan her 25 can için Vladimir +1 yetenek gücü alır.

Kızıl Havuz: Vladimir kanla dolu bir havuza girer ve 2 saniye süreyle bütün saldırılardan korunmuş olur. Vladimir kan havuzunun üstünde bulunan rakiplerinin canını azaltır ve yavaşlamalarına sebep olur.

Kan Vebası: Vladimir istediği alana bulaşıcı hastalık yayabilir. Veba alanı içinde kalan rakiplerin canları artarak azalır. Rakipler veba alanındayken büyü hasarı da alırlar. Vladimir'in canı hasar alan rakip sayısına göre artar.

Kan Nakli: Vladimir rakiplerinin canını sömürebilir. Vladimir Kan Nakli ile can ve hasar yenilemesinde artış alır.

Kan Yağmuru: Vladimir kendi kanını kullanarak kan depolayabilir. Depolanan bu kan belirli bir alana saldırı şekline bırakılabilir ve rakiplere hasar verir.

Vladimir Kostümleri

Klasik Vladimir

Nosferatu Vladimir

Marki Vladimir

Kont Vladimir

Kan Beyi Vladimir

Okullu Ruhsömüren Vladimir

Vandal Vladimir

Denizlerin Belası Vladimir