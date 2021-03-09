Vladimir Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Pro Mid Vladimir İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
Dünyadaki en popüler oyunlardan olan League of Legends efsanevi şampiyonları ve detaylı evreni ile herkesin ilgisini çeken bir oyundur. League of Legends evreninde pek çok farklı yapıda ve özellikte kahraman bulunmaktadır. Kızıl Ölüm Vladimir de bu efsanevi şampiyonlardan birisidir. League of Legends'a dair tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
Dünyadaki en popüler oyunlardan olan League of Legends efsanevi şampiyonları ve detaylı evreni ile herkesin ilgisini çeken bir oyundur. League of Legends evreninde pek çok farklı yapıda ve özellikte kahraman bulunmaktadır. Kızıl Ölüm Vladimir de bu efsanevi şampiyonlardan birisidir.
Vladimir Kimdir?
Vladimir ergenliğinde Noxus'ta yaşıtı olan iki erkek çocuğunu öldürdü. Çocukları öldürme sebebi etrafa yaydığı kızıl rengin keyfine varmaktı. Ancak yaptığından dolayı onu cezalandıracaklarını anladığından Noxus'tan kaçmaya karar verdi. Noxus ve Fırtına Düzlükleri arasında kalan bir yerde büyü geleneğinin sırlarının gizlendiği bir tapınak vardır. Vladimir kaçtığı günlerden birinde bu tapınağı farketmiştir.
Vladimir virane haldeki bu tapına girdiğinde onu kırmızı gözlü bir keşiş karşıladı ve Vladimir'e insanların can suyunu kontrol etmeyi öğretti.
Vladimir Karakter Özellikleri
Roller: Büyücü , Tank
Riot Point: 880
Saldırı Gücü: 52 (her seviye için +3)
Mavi Öz: 4800
Can: 525 (her seviye için +84)
Can Yenileme: 7,005 (her seviye için +0,6)
Saldırı Hızı: 0,625 (her seviye için + %2)
Hareket Hızı: 330
Büyü Direnci: 30 (her seviye için +0)
Zırh: 23 (her seviye için +3,3)
Vladimir Rün Rehberi ve S11 Yeni Rünler: PRO MİD
Vladimir Mevcut Rün Rehberi;
Kan Tadı
Açgözlü Avcı
Kızart
Sihirli Pabuçlar
Gözyuvarı Koleksiyonu
Elektrik Ver
Vladimir Yenilenen Rün Rehberi;
Bulut Pelerini
Büyücülük
Kozmik Sezgi
Mükemmel Zamanlama
Yücelik
Sürat Coşkusu
Yaklaşan Fırtına
İlham
+15-90 Can (seviyeye göre değişir)
+10 Değişken Kuvvet
Vladimir İtemları (Build)
Hextech Füzemeker:
Ücret: 3200 Satış Ücreti: 650
Hareketlilik veri.
Yetenek Gücü: +80
Can: +250
Yetenek Hızı: +15
Zhonya'nın Kumsaati:
Ücret: 2900 Satış Ücreti: 800
Yetenek Gücü: +70
Zırh: +45
Bekleme süresi azalır.
ÖZEL Aktif - Zamanı Durdur: Şampiyon 2.5 saniye boyunca hasar almaz ve hedef haline gelmez; ama bu süre boyunca eşya kullanamaz, hareket edemez ve büyü yapamaz.
Rabadon'un Şapkası:
Ücret: 3600 Satış Ücreti: 1265
Yetenek Gücü: +120
ÖZEL Pasif: Yetenek gücünde %40 artış sağlar.
Liandry'nin Istırabı:
Ücret: 3100 Satış Ücreti: 750
Büyücülerin uzun süreli savaşlarda başarılı olmasını sağlar.
Yetenek Gücü: 80
Yetenek Hızı: 20
Mana: 600
Sihirbaz Pabuçları:
Ücret: 1100 Satış Ücreti: 800
Büyü Nüfuzu: +15
ÖZEL Pasif (Gelişmiş Hareket) : Hareket hızında 45 artış sağlar.
Morellonomikon:
Ücret: 3000 Satış Ücreti: 650
Yetenek Gücü: +80
Can: +300
Özel Pasif (Ölümün Dokunuşu) : Büyü nüfuzunda 15 artış sağlar.
Vladimir Counter Şampiyonlar (Pickler)
Vladimir'in Güçlü Olduğu Rakipler;
Zed
Nasus
Singed
Shen
Malphite
Vladimir'in Zayıf Olduğu Rakipler;
Irelia
Malzahar
Swain
Xin Zhao
Rivenn
Vladimir Yetenekleri
Kızıl Akit: Fazladan her yetenek gücü Vladimir için +1 can verir. Fazladan her 25 can için Vladimir +1 yetenek gücü alır.
Kızıl Havuz: Vladimir kanla dolu bir havuza girer ve 2 saniye süreyle bütün saldırılardan korunmuş olur. Vladimir kan havuzunun üstünde bulunan rakiplerinin canını azaltır ve yavaşlamalarına sebep olur.
Kan Vebası: Vladimir istediği alana bulaşıcı hastalık yayabilir. Veba alanı içinde kalan rakiplerin canları artarak azalır. Rakipler veba alanındayken büyü hasarı da alırlar. Vladimir'in canı hasar alan rakip sayısına göre artar.
Kan Nakli: Vladimir rakiplerinin canını sömürebilir. Vladimir Kan Nakli ile can ve hasar yenilemesinde artış alır.
Kan Yağmuru: Vladimir kendi kanını kullanarak kan depolayabilir. Depolanan bu kan belirli bir alana saldırı şekline bırakılabilir ve rakiplere hasar verir.
Vladimir Kostümleri
Klasik Vladimir
Nosferatu Vladimir
Marki Vladimir
Kont Vladimir
Kan Beyi Vladimir
Okullu Ruhsömüren Vladimir
Vandal Vladimir
Denizlerin Belası Vladimir