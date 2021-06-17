Vladimir Petkovic: Sonuç bizim için hayal kırıklığı oldu
İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Vladimir Petkovic "Çok güçlü bir İtalya'ya karşı oynadık ve biz yüzde 100'ümüzde değildik. Sahada kendimizden emin değildik ki bu aslında bizim normalimiz değil." diye konuştu.
İtalya'ya 3-0 kaybettikleri maçın ardından takımla da konuştuğunu ve moral vermeye çalıştığını dile getiren Petkovic, "Bu akşamki sonuç bizim için hayal kırıklığı oldu. Olmalı da ama yarından itibaren ileriye bakmalı, pozitif düşünmeliyiz. Türkiye’ye karşı oynayacağımız bir üst tura çıkmak için belirleyici olacak maça hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
Petkovic, İtalya'nın Türkiye'yi yenerek geldiğini ve bu akşam da güçlü bir performans koyduğunu, bunun da maç için belirleyici faktör olduğunu sözlerine ekledi.