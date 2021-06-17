Vladimir Petkovic: Sonuç bizim için hayal kırıklığı oldu

İtalya'ya 3-0 kaybettikleri maçın ardından takımla da konuştuğunu ve moral vermeye çalıştığını dile getiren Petkovic, "Bu akşamki sonuç bizim için hayal kırıklığı oldu. Olmalı da ama yarından itibaren ileriye bakmalı, pozitif düşünmeliyiz. Türkiye’ye karşı oynayacağımız bir üst tura çıkmak için belirleyici olacak maça hazır olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Petkovic, İtalya'nın Türkiye'yi yenerek geldiğini ve bu akşam da güçlü bir performans koyduğunu, bunun da maç için belirleyici faktör olduğunu sözlerine ekledi.