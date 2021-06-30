EURO 2020'de İsviçre ile tarih yazan teknik direktör Vladimir Petkovic'in Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüğü iddia edildi. Ali Koç'un bizzat görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen Petkovic'in, Fransa maçından sonra resmi olarak açıklanması bekleniyordu. Ancak İsviçre'nin penaltılara giden mücadeleyi kazanarak Fransa'yı safdışı bırakmasının ve çeyrek finale çıkmasının süreci uzattığı ortaya çıktı. 2011/2012'de Samsunspor'la Süper Lig 'de çalışan Petkovic, devre arasında takımdan ayrılmış ve teknik adamlık serüveni farklı bir yöne evrilmişti. Teknik direktör konusunda geri sayıma geçen Fenerbahçe taraftarı, Petkovic'in kariyerini araştırıyor, Vladimir Petkovic kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Vladimir Petkovic kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt arıyor.

Vladimir Petkovic kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Vladimir Petkovic, 15 Ağustos 1963 yılında Sarajevo'da dünyaya geldi. Petkovic, futbolculuk kariyerinde Bosna Hersek, Slovenya ve İsviçre'de boy gösterdi. Rudar Prijedor, Sarajevo, Koğer, Chur, Sion, Martigny-Sports, Bellinzona, Locarno ve Buochs formaları giyen Petkovic, 1999 yılında futbolculuk hayatına nokta koydu.

Vladimir Petkovic hangi takımları çalıştırdı?

Temmuz 1999'de kulübeye geçen Boşnak asıllı İsviçreli futbol adamı, FC Malcantone Agno'da göreve başladı. Burada 32 maça çıkan Petkovic, 1.72 puan ortalaması yakaladı. Ardından kısa süre Lugano'da çalışan Petkovic, Ekim 2005'te Bellinzona'nın başına geçti.

Bellinzona'da 105 maçta boy gösteren tecrübeli futbol adamı, 1.95 puan ortalaması yakaladı ve ülkenin en köklü ekiplerinden Young Boys'un başına geçti.

3 yıl Young Boys'ta çalışan Petkovic, kariyerinin en uzun teknik adamlık dönemini geçirdi. 131 maçta 1.96 ortalama yakalayan 57 yaşındaki antrenörün yolu 2011/12 sezonunda Türkiye'ye düştü. O dönem Süper Lig'de yer alan Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Kalpar'la yollarını ayırması sonrasında İsviçre'nin Young Boys takımının hocası Vladimir Petkovic ile el sıkışıyordu. Samsunspor kariyeri henüz lig tamamlanmadan sona eren ve 23 0cak 2012'de karşılıklı sözleşmesi feshedilen Petkovic'in teknik adamlık serüveni farklı bir yöne evrildi.

Samsunspor'da sadece 22 maçta görev alan Petkovic, Türkiye'den ayrıldıktan sonra yükselişe geçti. 2012'de kısa süreli Sion macerasının ardından Lazio'ya geçen Petkovic, Serie A devinde 1.5 sezon çalıştı. 81 maçta 1.67 puan ortalaması yakalayan tecrübeli futbol adamının 2014'teki yeni durağı İsviçre A Milli Takımı oldu.

İsviçre'yi EURO 2016 ve EURO 2020'ye taşıyan Petkovic, şu sıralar ise zirve dönemini yaşıyor. A Milli Takımımız'ın da bulunduğu A Grubu'nu en 3. sırada tamamlayan ve en iyi 3.'ler arasına giren İsviçre, turnuva tarihinin en büyük sürprizine imza atarak son dünya şampiyonu Fransa'yı eledi. Normal süresi 3-3 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu Fransa veda ederken İsviçre ise adını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa Şampiyonası'nda son 8 takım arasına kalan İsviçre 67 yıllık hasretini sonlandırdı. İsviçre 67 yıl sonra ilk kez büyük bir turnuvada çeyrek finale çıkma başarısı gösterdi. İsviçre'nin bundan önce çeyrek finale yükseldiği son turnuva 1954 Dünya Kupası'ydı.

Vladimir Petkovic kaç kupa kazandı?

57 yaşındaki teknik direktör UEFA Pro Lisans sahibi. Petkovic, Lazio ile 2012/2013'te İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı ve kariyerindeki ilk kupasını kazandı.