Galatasaray 'ın eski oyuncularından Vladimir Micov, eski koçu Ergin Ataman hakkında açıklamalar yaptı. Jao Mile Podcast'e konuşan Micov, Ergin Ataman'ın antrenmanlarda ağırlıklı olarak takımın başında yer almadığını belirtti.

Basketbolculuk kariyerini 37 yaşında sonlandıran Sırp yıldız, "Cumartesi günü bir maçımız vardı diyelim. Sonrasında Ergin Ataman; Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ortadan kaybolurdu. Ne de olsa asistanı antrenmanları yürütüyordu. Taraftarlarla tartışmayı sevdiği için sürekli telefonda bir mesaj gönderirdi. Antrenmanlar sonrası gelirdi. EuroLeague maçından sonra da tekrar yola çıkar ve denize giderdi. Çeşme'ye gitmeyi çok seviyordu" ifadelerini kullandı.

Vladimir Micov, CSKA Moskova'dan transfer olduğu Galatasaray'da 2014-17 yılları arasında Ergin Ataman ile çalışmış ve oyunculuk kariyerinde kulüpler düzeyindeki en büyük başarını 2016'da Sarı-Kırmızılıların EuroCup şampiyonluğu ile elde etmişti.