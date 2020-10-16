Turkish Airlines EuroLeague'in 4. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek Bayern Münih'in yıldızlarından Vladimir Lucic, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

CSKA'ya kaybettikten sonra Fenerbahçe'nin kendilerine karşı ekstra kararlılık göstereceğini belirten Lucic, "Şu anda Avrupa'nın en iyi takımlarından biriler. Bizim gibi bu yaz büyük değişiklikler geçirdiler ancak gerçekten iyi oynuyorlar ve çok da iyi bir koçları var. CSKA'ya karşı can sıkıcı bir yenilgi aldılar ve bize karşı yeniden formlarına dönmeye çalışacaklar" dedi.