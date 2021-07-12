vivo ile “Güzel Anlara”

Tüm dünya olarak geçirdiğimiz bu zor zamanlardan sonra bir nefes olan UEFA EURO 2020™ şampiyonası tüm ihtişamı ile futbolseverleri heyecanlandırdı. vivo, bu heyecanın başrol oyuncusu oldu. Şampiyonanın açılış törenini görsel bir şova çeviren vivo, statta olan futbolsevelerin yanı sıra evlerinde olan tüm tutkunları da bu şölene ortak etti. Aynı zamanda vivo, sponsorluğu kapsamında turnuva boyunca tüm 51 maçın tamamında hayranların sevdikleri müziğin keyfini çıkarması için maç öncesi ve saha kenarı DJ performansları ile unutulmaz anlar yarattı.

Turnuvaya teknolojik ve yenilikçi yaklaşımları ile değer katan vivo, gerçekleştirdiği artırılmış gerçeklik içeren projeleri ile de bugüne kadar yapılan en görkemli açılış törenine ev sahipliği yaptı. Markanın hayattaki güzel anları büyülü hale getirme tutkusunu yansıtan törende üç büyük sanatçı, Martin Garrix, Bono ve The Edge birlikte sanal bir performansa imza attı. Ekranlar aracılığı ile dünyanın dört bir yanındaki hayranları ile bir araya gelen sanatçılar turnuvanın birlikteliğini ve coşkusunu ön plana çıkardılar.

Roma’da tüm dünyadan birçok insanı bir araya getiren açılış töreninde, uçan balonlar ile havalanan balerinler, renk seremonisi yaratan şovlar sihirli bir atmosfer yarattı. Stadyumlara dönebilen tüm futbolseverler ana tanık olurken turnuvayı evlerinden takip edenler telefonlarından veya televizyonlarından anı yakaladılar. vivo, UEFA ile #GüzelAnlara diyerek, futbolcuların duymayı özlediği alkış ve tezahüratları stadyuma geri getirirken, onların motivasyonunu da taraflara yansıttı.

Tüketicilerinin yaşam neşelerinden ilham alan vivo, tüm dünyanın ihtiyacı olan mutluluk ve neşeyi sunmak için sosyal medya platformları üzerinden #GüzelAnlara ile mutluluğun paylaşılarak büyümesine yardımcı oldu ve tüm platformlardan mutluluğu yakalamak ve kaydetmek için herkesi anda kalmaya teşvik etti.

vivo, aynı zamanda UEFA EURO 2020™ sponsorluğu sayesinde dünyanın dört bir yanındaki futbol taraflarıyla etkileşim içerisinde olup onların yanında olduklarını vurgularken, Türkiye Erkek A Milli Futbol Takımı’nın Ana Sponsoru olarak da Türk taraftarlarına #DevOynarız diyerek gerçek bir takım arkadaşı olduklarını gösterdiler. Milli Takım ’ın sponsoru olmaktan her zaman gurur duyduklarını vurgulayan marka, takımın özveri, cesaret ve başarıya olan inançlarını daima desteklediler. Türk taraflarının stattaki coşkularına ortak olurken, evlerinde heyecana tanıklık etmek isteyen Türk futbolseverlere de tüm enerjiyi yansıtmaya çalıştılar.

V21 Serisi ile Güzel Anları Kutlayın Akıllı telefonlar, tüketicilerin yaşamlarının neşeden ilham alan anlarını kaydetmek ve yakalamak için yaşam tarzının bir uzantısı haline geldi ve mobil fotoğrafçılığın kullanıcı deneyiminin kritik bir parçası haline gelmesine neden oldu. vivo, UEFA EURO 2020™’den sonra küresel pazardaki en iyi selfie odaklı akıllı telefon olan V21 Serisini Türkiye’de piyasaya sürecek. V21, ileri teknolojinin stille buluştuğu bir mobil deneyim sunmak için endüstrinin en ince akıllı telefon tasarımlarından birine yerleştirilmiş benzersiz bir Optik Görüntü Sabitleme (OIS) ön kamerası sergiliyor. OIS’li benzersiz bir 44MP ön kameraya sahip V21, Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS), AI Gece Portresi, Otomatik Göz Odaklama ve çığır açan bir ışık sensörü ile birleştiğinde, sahada ve saha dışında, her zaman daha net selfieler ve yüksek kaliteli videolar çekmek için bir yazılım-donanım sinerjisi yaratıyor.

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