Viviano cezalı duruma düştü
Son dönemin formda ismi Karagümrük'ün kalecisi Emiliano Viviano, ikinci yarıda hakeme itirazdan sarı kart gördü ve önümüzdeki haftayı BAY geçtikten sonra oynanacak 20 Nisan'daki Göztepe mücadelesi öncesi cezalı duruma düştü.
35 yaşındaki Viviano'nun en kritik kurtarışı, 33'te Mohamed'in kafa vuruşunda gole izin vermemesiydi. Bu arada 86'da Kerem'i ceza sahasında düşürdüğü için kırmızı kart gören Balkovec, VAR uyarısı sonrası penaltı iptal edilince 90 dakikayı kartsız bitirdi!