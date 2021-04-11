Viviano cezalı duruma düştü

35 yaşındaki Viviano'nun en kritik kurtarışı, 33'te Mohamed'in kafa vuruşunda gole izin vermemesiydi. Bu arada 86'da Kerem'i ceza sahasında düşürdüğü için kırmızı kart gören Balkovec, VAR uyarısı sonrası penaltı iptal edilince 90 dakikayı kartsız bitirdi!