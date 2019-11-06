Vitoria Guimaraes-Arsenal maç sonucu: 1-1

Avrupa Ligi F Grubu'nda Arsenal, deplasmanda Vitoria Guimaraes ile 1-1 berabere kaldı. Unai Emery'nin öğrencileri üst üste 4. resmi maçından galibiyet çıkaramadı.

Arsenal'in tek golü 80. dakikada Mustafi'den geldi. Golün asistini yapan isim Pepe oldu. Mücadelenin 90+1. dakikasında Portekiz ekibinde Duarte sahneye çıkarak takımına 1 puan kazandıran isim oldu.

Karşılaşmada Arsenal biraz daha yedek ağırlıklı bir kadro ile sahne aldı. Mesut Özil ise mücadelenin kadrosunda yer almadı.

Alınan bu sonuçla Arsenal puanını 10 yaptı ve liderliğini devam ettirdi. Vitoria ise gruptaki ilk puanını bu maçta aldı ve gruptaki sonunculuunu devam ettirdi.

Maçı Süper Lig hakemi Halis Özkahya yönetti.