Fenerbahçe 'den ayrılmasının ardından Brezilya ekibi Corinthians'ın başına geçen Vitor Pereira yeni sezona 2'de 2'yle başladı. Portekiz çalıştırıcı sezon sonunda zafere ulaşmayı hedeflerken, bu doğrultuda Brezilya ekibi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Corinthians'ın rakiplerinden Palmeiras'ın taraftarlarının ise Pereira'nın transfer listesini hacklediği iddia edildi. Sosyal medyada yayılan fotoğrafta tecrübeli hocanın, Fenerbahçe'den eski öğrencisi Bright Osayi Samuel ile Beşiktaş 'tan Valerien Rosier'e de listesine yer verdiği görüldü.

İşte sızdırılan o fotoğraf: