Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe , teknik direktörü dün resmen açıkladı. Sarı lacivertliler daha önce takımı emanet ettiği Vitor Pereira ile yeniden anlaştı. Pereira'nın takımın başına getirilmesi sonrasında sosyal medyada eleştiriler yer alırken, akıllara Portekizli çalıştırıcı döneminde yaşanan olaylar geldi.

Caner'den küfür iddiası

Ligde 28. haftada oynanacak Galatasaray derbisinde sol beke Hasan Ali'yi yazdı, Caner 11'de olmadığını görünce tepki gösterdi. Yıldız oyuncunun Portekizli hocaya küfür ettiği iddia edilirken kulüp, "Caner, Pereira'ya spor ahlakına aykırı ve seviyesizce davranış içinde bulunmuştur. Vitor Pereira tarafından Caner Erkin maçın 18 kişilik kadrosundan çıkarılmıştır" açıklaması yapılmıştı. Caner sezon sonu İnter'e gitmişti.





Van Persie tersledi

Avrupa Ligi'nde Molde'ye Kadıköy'de 3-1 kaybeden Fenerbahçe sonrasında lig maçında Bursa'yı konuk etti. Bu maçta Van Persie'yi kulübeye gönderen Pereira 77'de Hollandalı yıldızı oyuna alırken yanına gelip taktik vermek istedi. Ancak Van Persie eliyle kulübeyi göstererek, "Yardımcıların zaten bana anlattı" diye tersledi Portekizli hocayı. Yıldız oyuncu oyuna girdi, 2 dakika sonra skor 1-1'ken golü attı, Fenerbahçe 2-1 kazandı.

İdmana çıkmadı, kaçtı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya elendikten sonra Portekizli hoca, idmana çıkmadı, kaçtığı iddia edildi. Kulüp zabıt tutturdu. Pereira ise "Tehditler ve gergin ortam yüzünden Portekiz'e dönmeye karar verdim" dedi. Fenerbahçe tazminat talep ederken, Pereira da dava açtı. Ali Koç başkan seçildikten 3 gün sonra, FIFA Pereira için 1.9 milyon Euro ceza kesti Sarı-Lacivertliler’e.





Çin'de şampiyon

Fenerbahçe'den ayrıldıktan 4 ay sonra Almanya 2. Lig takımı 1860 Münih'e devre arasında hoca olan Vitor Pereira, burada ligden düştü. Portekizli teknik adam ardından Çin'in yolunu tutmuş ve Shanghai SIPG ile anlaşmıştı. Pereira 2018'de Shanghai’yı şampiyonluğa taşıdı. Yıllık 6 milyon Euro kazandığı Çin'de şampiyonluk primi olarak 1 milyon Euro daha alan Pereira, bir yıl sonra da Çin Kupası'nı kazandı. 52 yaşındaki teknik adam 31 Aralık 2020'de Shanghai SIPG ile yollarını ayırdı.