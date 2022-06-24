Fenerbahçe 'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Brezilya ekibi Corinthians, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray 'da geçiren Erick Pulgar'ı gündemine aldı.

UOL'da yer alan habere göre Corinthians, Erick Pulgar ile yakından ilgileniyor. Orta saha için takviye arayışında olan Brezilya ekibi, Avrupa'da bazı isimleri değerlendirdi ve ardından Şilili oyuncunun transferi için görüşmeleri başlatmaya karar verdi.

CSKA Moskova da ilgileniyor

2016 yılından bu yana Güney Amerika futbolundan uzakta kaldığı belirtilen 28 yaşındaki futbolcu ile Rus ekibi CSKA Moskova'nın da ilgilendiği aktarıldı.

Fiorentina ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pulgar, geçtiğimiz sezonun Ocak ayında kiralık olarak Galatasaray'a transfer olmuş ve Sarı-Kırmızılı forma ile 11 maçta görev yapmıştı.







