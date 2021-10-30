Süper Lig 'in 11. haftasında Konyaspor 'a konuk olacak olan Fenerbahçe 'de Vitor Pereira karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Vitor Pereira, Mesut Özil'in kasığından bir sakatlık geçirdiğini ve bu yüzden kadroda yer almadığını dile getirdi.

Vitor Pereira'nın açıklamaları şu şekilde:

"Şampiyon olmak isteyen takım, her maçını kazanmak için oynar. Bugünkü maçın önemini kesinlikle biliyoruz. Bir önceki maçtaki öz güvenli futbolu ortaya koymalıyız ama son vuruşlarda daha sakin olmalıyız."

"Mesut kasığından bir sakatlık geçirdi, o yüzden burada değil."