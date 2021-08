Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antalyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Pereira, "Zor bir maç olacak. Bizim için her maç bir meydan okuma. Bu mühteşem taraftarın önünde oynayacağız. Onların da desteğiyle bütün zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız. Onlar bizim 12. oyuncumuz. takımımıza çok kuvvet veriyorlar. Onlar için çalışıyoruz" dedi.









"Çok önemli oyuncumuz"

Portekizli teknik adam Mesut Özil'in ilk 11'de başlamamasına açıklık getirdi ve konuyla ilgili, "Yaşadığımız birçok sakatlık, maçlara farklı 11'lerle çıkmaya mecbur etti. Her oyuncumuz çok önemli. Her maç, onlar için bir fırsattır. Mesut Özil, bizim kaptanımız. Çok önemli oyuncumuz. Ancak takımımızda zaman zaman bu tarz değişiklikler yapmamız gerekiyor. Perşembe günü çok önemli bir maçımız var. Onun da dinlenip bu önemli maça hazır olması için bu maçta yedek soyundurduk" ifadelerini kullandı.