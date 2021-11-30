Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olan ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılan ve lider Trabzonspor 'un 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe 'de teknik patron Vitor Pereira, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Devreye geride girmelerinin adil bir sonuç olmadığını ifade eden Pereira, ''İlk yarı istediğimiz boşlukları bulduk ancak kalemizde golü gördük. Bu ilk yarı için adil bir sonuç değildi. İkinci yarıda pozisyonlar bulduk ve beraberliği yakaladık. İkinci yarının sonuna doğru oyun her iki takım için de kumara döndü. İki takım da kontrolü kaybetti ve oyun çok durdu. İki takım da kazanmak için oynadı. Oyuncularım bugün savaştılar, koştular ve maçı da istediler. Performanslarından memnunum'' diye konuştu.

'Hemen toplanıp bu maça hazırlandık'

Trabzonspor’la arasındaki puan farkını da değerlendiren Portekizli teknik direktör, "Haftada bir maç oynasak işler daha kolay olabilir. Geçen hafta Galatasaray maçının ardından Avrupa maçı oynadık. Hemen toplanıp bu maça hazırlandık. Haftada bir maç oynuyor olsak her şey daha kolay olabilirdi. Liderle aramızda puan farkı var ama oynanacak da çok maç var" şeklinde konuştu.

'Hiçbir oyuncu oyundan çıkmak istemez'

Oyundan aldığı İrfan Can’ın tepki gösterip göstermediği hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Pereira, "Tepkiyi görmedim. Gösterdiyse de gayet normal. Hiçbir oyuncu oyundan çıkmak istemez. İnsanlar istedikleri gibi eleştirebilirler. Bu takımın hocası benim ve buradaki değişikliklere ben karar veriyorum. Bir şeyleri eksik gördüğümde müdahale etmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.







