Rafa Benitez ile yollarını ayıran İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Fenerbahçe 'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı takımın başına getirmek istiyor. Portekizli teknik adam yaptığı açıklama ile Everton ile görüştüğünü ve kararı beklediğini dile getirdi.

Sky Sports'a konuşan Pereira, görüşmelerin ne durumda olduğuyla ilgili olarak, "Everton'ın başka adayları da var ve şimdi karar verme zamanı. Kararı beklememi ve sakin olmamı söylediler. Görüşmeler için minnettarlar ve hepsi bu." sözlerini söyledi.

"Kariyerim boyunca baskı altında çalıştım"

Everton'da baskı altında çalışacağına yönelik olarak ise Portekizli teknik adam, "Kariyerim boyunca tutkum ve güvenim vardı, bu takıma bunları verebilirim. Günün 24 saati yüzde yüzümü futbola verebilirim. Kariyerim boyunca baskı altında çalıştım. Benim için bu yaşama şeklim. Elbette yine de bu işi istiyorum. Ancak bu kulübün vereceği bir karar." dedi.

Everton'ın sahasında maç izlemenin kendisine takımı çalıştırmak için ilham verdiğine de değinen teknik adam, "Goodison Park'ta bir maç izlemek ve taraftarları görmek, bana bu takımda teknik direktör olmak istemem için ilham verdi." ifadelerini kullandı.

Everton taraftarından Pereira'ya tepki

Everton'ın adayları arasında yer alan Pereira'ya İngiliz taraftarlar sıcak bakmıyor. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Everton taraftarları, Portekizli teknik adamı istemiyorlar. Bazı taraftarlar, Everton'ın stadı Goodison Park'ın duvarlarına Vitor Pereira'yı istemediklerine dair yazılar dahi yazdılar.

"Beni çok iyi tanımıyorlar"

Pereira, kendisine yönelik bu tepkilere ise şu sözlerle cevap verdi: "Bunları kişisel olarak algılamıyorum, Beni çok iyi tanımıyorlar. İşimi bilmiyorlar. Özgeçmişimi bilmiyorlar. Birçok ülkede, farklı kulüplerde, farklı seviyelerde çalıştım. Bir kişiyi tanımadan yargılayamazsınız. Ancak taraftarların hislerini anlıyorum çünkü son yıllarda kulüp iyi sonuçlar alamadı ve mutlu olmamaları normal. Ama buraya geldiğimde tutkuyla, ruhla ve tekrar iyi futbol getirme niyetiyle geleceğim."



