Vitor Pereira: Yeter ki böyle mücadele edin

Fenerbahçe , sezona 5 resmi maçını da kazanarak başlamıştı. Vitor Pereira’nın öğrencileri ligdeki ilk puan kaybını, 1-1 berabere kaldığı Sivasspor karşısında yaptı. Mücadelenin ardından futbolcular, soyunma odasında galip gelememenin üzüntüsünü yaşadı. Portekizli teknik adam, hemen devreye girerek oyuncularına moral verdi.

Pereira ilk olarak tüm futbolcularının elini tek tek sıkarak tebrik etti. Ardından bir konuşma yapan 53 yaşındaki çalıştırıcı, “Sahada hırslı ve son dakikaya kadar vazgeçmeyen bir takım gördüm. Bunun için size teşekkür ediyorum. Tabii ki her maçta sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Ancak önümüzde uzun bir yol var. Hedefe giderken illa ki puan kayıpları da yaşayacağız. Bunda bir problem yok. Siz yeter ki hep böyle mücadele edin. Taraftarın bizden en büyük beklentisi bu. Şimdi aynı şekilde çalışmalarımızı sürdürüp Frankfurt maçına hazırlanacağız” ifadelerini kullandı.









Altay’a özel destek

Vitor Pereira’nın soyunma odasında özel olarak ilgilendiği bir isim de vardı: Kaptırdığı topun ardından penaltı yaptıran Altay Bayındır...

Genç file bekçisine ayrı bir konuşma yapan Portekizli teknik adam, “Moralini hiç bozma. Bu zamana kadar kurtarışların sayesinde bu takıma çok maç kazandırdın. Biz bu hep birlikte puan kaybı yaşadık, senin hatan nedeniyle değil” dedi. Diğer futbolcular da Pereira’nın bu sözlerini onaylayarak Altay’a destek oldu. Oyuncular ayrıca Sivassporlu meslektaşlarının sürekli yerde yatarak maçı soğutmasının kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti. Futbolcular son olarak hocalarına, sıkı bir şekilde çalışmaya devam ederek Frankfurt karşısında alacakları galibiyetle yeniden ayağa kalkacaklarının sözünü verdi.

Yusuf Dursun







