Vitor Pereira Trabzonspor maçı için silahını belirledi!

Fenerbahçe 'de Trabzonspor maçı hazırlıkları milli takımda olan oyunculardan yoksun olarak tüm hızıyla devam ederken, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, bu mücadeleye özel hazırlık yapıyor.

Portekizli teknik adam, lider gideceği Trabzon deplasmanından aynı şekilde dönmek isterken, bu sezonun yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu'na Trabzonspor'u ters pozisyonlarda yakalama adına farklı görevler verdi.

ÖN ALANDA BASKIDAN VAZGEÇMEYİN!

Pereira, 22 yaşındaki oyuncusundan topla çizgiden içeri doğru kat etmesini ve savunmanın dengesini bozmasını istedi. Portekizli çalıştırıcı, böylelikle hem hücuma bir fazla kişi yollamayı hem de rakibin savunmasında paylaşım sorunu oluşturmayı amaçlıyor.

Bununla birlikte ön alanda baskıyı çok önemseyen Pereira, tüm hücum oyuncularına bu baskıdan asla vazgeçmemelerini öğütlüyor. (Sabah)