Vitor Pereira tarihe geçme peşinde! Gol yemeden ilk 4 maç 4 galibiyet....

Fenerbahçe 'de Vitor Pereira rekor kırmanın eşiğini geldi. İlk 3 haftada 3 galibiyet alan Fenerbahçe ayrıca rakiplerinden gol yemedi. Fenerbahçe, 4.haftada oynayacağı Sivasspor mücadelesini de gol yemeden kazanırsa lig tarihinde ilk kez sezona üst üste 4 maçı gol yemeden kazanarak başlayacak.

2021-22 sezonu Fenerbahçe

Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor

Altay 0-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe * Sivasspor

En son 103 gollü şampiyonlukta var

Fenerbahçe en son 1988-89 sezonunda ilk 4 maçını gol yemeden bitirmiş ancak bu maçların iki tanesini berabere tamamlamıştı. Fenerbahçe sözü geçen sezonu 103 golle rekor kırarak şampiyon bitirmiş, tarihe geçen bir performans sergilemişti.

1988-89 sezonu Fenerbahçe

Çaykur Rizespor 0-5 Fenerbahçe

Fenerbahçe 4-0 Altay

K. Maraşspor 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-0 Samsunspor

2009-10 sezonunda 8'de 8 ile lig tarihi rekoru...

Fenerbahçe 2009-10 sezonunda lig tarihinin başlangıç rekorunu kırmıştı. Christoph Daum yönetimindeki takım ilk 8 maçta 8 galibiyet almış ancak sezonu şampiyon tamamlayamamıştı. Fenerbahçe ilk 8 maçını kazanırken sadece 3 gol yemişti. İlk 4 haftada ise 2 gol yemişti.





İlgili Haberler Fenerbahçe'de Pereira hücuma odaklandı





Tolga Kuru / Fanatik.com.tr