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Vitor Pereira tarihe geçme peşinde! Gol yemeden ilk 4 maç 4 galibiyet....

Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda ilk üç haftada rakiplerinden gol yemeden üç galibiyet aldı. Vitor Pereira ile resmi maçlarında kayıp yaşamayan Fenerbahçe, 4.haftada Sivasspor mücadelesini de gol yemeden kazanırsa Portekizli teknik adam kulüp tarihine geçecek.

10 Eylül 2021, Cuma 22:21 Son Güncelleme:
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Vitor Pereira tarihe geçme peşinde! Gol yemeden ilk 4 maç 4 galibiyet....

Fenerbahçe 'de Vitor Pereira rekor kırmanın eşiğini geldi. İlk 3 haftada 3 galibiyet alan Fenerbahçe ayrıca rakiplerinden gol yemedi. Fenerbahçe, 4.haftada oynayacağı Sivasspor mücadelesini de gol yemeden kazanırsa lig tarihinde ilk kez sezona üst üste 4 maçı gol yemeden kazanarak başlayacak.

2021-22 sezonu Fenerbahçe

Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor

Altay 0-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe * Sivasspor

En son 103 gollü şampiyonlukta var

Fenerbahçe en son 1988-89 sezonunda ilk 4 maçını gol yemeden bitirmiş ancak bu maçların iki tanesini berabere tamamlamıştı. Fenerbahçe sözü geçen sezonu 103 golle rekor kırarak şampiyon bitirmiş, tarihe geçen bir performans sergilemişti.

1988-89 sezonu Fenerbahçe

Çaykur Rizespor 0-5 Fenerbahçe

Fenerbahçe 4-0 Altay

K. Maraşspor 0-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-0 Samsunspor  

2009-10 sezonunda 8'de 8 ile lig tarihi rekoru...

Fenerbahçe 2009-10 sezonunda lig tarihinin başlangıç rekorunu kırmıştı. Christoph Daum yönetimindeki takım ilk 8 maçta 8 galibiyet almış ancak sezonu şampiyon tamamlayamamıştı. Fenerbahçe ilk 8 maçını kazanırken sadece 3 gol yemişti. İlk 4 haftada ise 2 gol yemişti.


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Tolga Kuru / Fanatik.com.tr

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