Vitor Pereira tarihe geçme peşinde! Gol yemeden ilk 4 maç 4 galibiyet....
Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda ilk üç haftada rakiplerinden gol yemeden üç galibiyet aldı. Vitor Pereira ile resmi maçlarında kayıp yaşamayan Fenerbahçe, 4.haftada Sivasspor mücadelesini de gol yemeden kazanırsa Portekizli teknik adam kulüp tarihine geçecek.
Fenerbahçe 'de Vitor Pereira rekor kırmanın eşiğini geldi. İlk 3 haftada 3 galibiyet alan Fenerbahçe ayrıca rakiplerinden gol yemedi. Fenerbahçe, 4.haftada oynayacağı Sivasspor mücadelesini de gol yemeden kazanırsa lig tarihinde ilk kez sezona üst üste 4 maçı gol yemeden kazanarak başlayacak.
2021-22 sezonu Fenerbahçe
Adana Demirspor 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 2-0 Antalyaspor
Altay 0-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe * Sivasspor
En son 103 gollü şampiyonlukta var
Fenerbahçe en son 1988-89 sezonunda ilk 4 maçını gol yemeden bitirmiş ancak bu maçların iki tanesini berabere tamamlamıştı. Fenerbahçe sözü geçen sezonu 103 golle rekor kırarak şampiyon bitirmiş, tarihe geçen bir performans sergilemişti.
1988-89 sezonu Fenerbahçe
Çaykur Rizespor 0-5 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-0 Altay
K. Maraşspor 0-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-0 Samsunspor
2009-10 sezonunda 8'de 8 ile lig tarihi rekoru...
Fenerbahçe 2009-10 sezonunda lig tarihinin başlangıç rekorunu kırmıştı. Christoph Daum yönetimindeki takım ilk 8 maçta 8 galibiyet almış ancak sezonu şampiyon tamamlayamamıştı. Fenerbahçe ilk 8 maçını kazanırken sadece 3 gol yemişti. İlk 4 haftada ise 2 gol yemişti.
İlgili Haberler
Tolga Kuru / Fanatik.com.tr